۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۰۳

جابه‌جایی کالا در سطح راه‌های کشور از مرز ۴۶ میلیون تن عبور کرد 

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: جابه‌جایی کالا در سطح جاده‌های کشور دربازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به ۴۶ میلیون و ۵۹۰ هزار تن رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، مهرداد حمداللهی مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: جابه‌جایی کالا در سطح جاده‌های کشور دربازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به‌وسیله ناوگان حمل‌ونقل عمومی به ۴۶ میلیون و ۵۹۰ هزار تن رسیده است.

وی افزود: با صدور ۲ میلیون و ۹۹۰ هزار بارنامه و برقراری سفرهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی، این حجم از کالا در بستر جاده‌های کشور جابه‌جا شده است.

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالای سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تصریح کرد: در مدت یادشده و به‌منظور تأمین اقلام اساسی مورد نیاز هموطنان، ۲ میلیون و ۹۲۰ هزار تُن انواع کالای اساسی از طریق بنادر کشور حمل و در سطح کشور جابه‌جا و توزیع شده است.

وی خاطرنشان کرد: میزان جابه‌جایی کالاهای اساسی در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۹ فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، با رشد ۳۰ درصدی همراه بوده است.

کد مطلب 6797348
سمیه رسولی

