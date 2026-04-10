به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، مهرداد حمداللهی مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: جابهجایی کالا در سطح جادههای کشور دربازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۹ فروردینماه ۱۴۰۵ بهوسیله ناوگان حملونقل عمومی به ۴۶ میلیون و ۵۹۰ هزار تن رسیده است.
وی افزود: با صدور ۲ میلیون و ۹۹۰ هزار بارنامه و برقراری سفرهای ناوگان حملونقل عمومی، این حجم از کالا در بستر جادههای کشور جابهجا شده است.
مدیرکل دفتر حملونقل کالای سازمان راهداری و حملونقل جادهای تصریح کرد: در مدت یادشده و بهمنظور تأمین اقلام اساسی مورد نیاز هموطنان، ۲ میلیون و ۹۲۰ هزار تُن انواع کالای اساسی از طریق بنادر کشور حمل و در سطح کشور جابهجا و توزیع شده است.
وی خاطرنشان کرد: میزان جابهجایی کالاهای اساسی در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۹ فروردینماه ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، با رشد ۳۰ درصدی همراه بوده است.
