بهره برداری از نیروگاه ۲۰ کیلوواتی غله در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رمضان پور اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰ کیلووات با هدف کاهش هزینههای انرژی، صیانت از منابع برق شبکه سراسری و حرکت در مسیر توسعه پایدار در ادارهکل غله هرمزگان به پایان رسید و وارد مدار بهرهبرداری شد.
رمضان پور گفت: اجرای این طرح به منظور تکالیف ابلاغی برای کاهش مصرف انرژی برق دستگاههای اجرایی صورت گرفته است.
رمضانپور افزود: با راهاندازی این سیستم، علاوه بر تامین بخشی از برق مصرفی در ساعتهای اوج بار، گامی عملی را برای کاهش آلایندههای زیستمحیطی و مدیریت هوشمند هزینهها برداشتهایم.
نیروگاههای تجدیدپذیر نقش موثری در کاهش گازهای گلخانهای و آلودگی هوا، کم کردن هزینهها، کاهش وابستگی به سوخت فسیلی، تولید برق پاک در مجاورت مصرف، کاهش تلفات در بخش انتقال و توزیع برق، رفع مشکل ناترازی برق و ایجاد اشتغال دارد.
