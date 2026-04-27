۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

بهره برداری از نیروگاه ۲۰ کیلوواتی غله در هرمزگان

بندرعباس- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی هرمزگان گفت: نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰ کیلووات با هدف کاهش هزینه‌های انرژی و صیانت از منابع برق شبکه سراسری افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود رمضان پور اظهار کرد: نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۲۰ کیلووات با هدف کاهش هزینه‌های انرژی، صیانت از منابع برق شبکه سراسری و حرکت در مسیر توسعه پایدار در اداره‌کل غله هرمزگان به پایان رسید و وارد مدار بهره‌برداری شد.

رمضان پور گفت: اجرای این طرح به منظور تکالیف ابلاغی برای کاهش مصرف انرژی برق دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است.

رمضان‌پور افزود: با راه‌اندازی این سیستم، علاوه بر تامین بخشی از برق مصرفی در ساعت‌های اوج بار، گامی عملی را برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و مدیریت هوشمند هزینه‌ها برداشته‌ایم.


نیروگاه‌های تجدیدپذیر نقش موثری در کاهش گازهای گلخانه‌ای و آلودگی هوا، کم کردن هزینه‌ها، کاهش وابستگی به سوخت فسیلی، تولید برق پاک در مجاورت مصرف، کاهش تلفات در بخش انتقال و توزیع برق، رفع مشکل ناترازی برق و ایجاد اشتغال دارد.

