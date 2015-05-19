به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اسکندری در سمینار سالانه مدیریت مصرف انرژی الکتریکی ویژه صنایع استان البرز که با حضور صاحبان صنایع پیش از ظهر سه شنبه در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور مستقر در کرج برگزار شد، گفت: میثاق نامه ای بین مدیران بخش برق کشور با عنوان طرح جهادی کاهش تلفات برق به امضا رسیده که با اجرای آن هم در مصرف سوخت های فسیلی صرفه جویی شده و هم از هدرفت سرمایه های کشور پیشگیری می شود.

وی با بیان اینکه بخشی از تلفات برق به علت تاسیسات و تجهیزات این صنعت امری طبیعی است، افزود: اما باید میزان تلفات را به استانداردهای جهانی نزدیک کنیم.

اسکندری با بیان اینکه بر اساس گزارش‌ها ۲۰ درصد برق تولیدی کشور تلف می شود، اضافه کرد: در پایان سال ۹۲ شرکت توانیر ۴۰۰ میلیارد تومان از محل فروش برق درآمد کسب کرد و ۸۰ میلیارد تومان نیز به علت تلفات برق، هدر رفت.

تلفات برق در البرز به ۱۲ درصد کاهش می یابد

به گفته این مسئول، وزارت نیرو توانست با کاهش پنج درصدی، میزان تلفات برق را به ۱۵ درصد برساند و پیش بینی شده این آمار در استان البرز تا ۱۲ درصد کاهش یابد.

وی با تاکید بر اینکه کاهش تلفات برق تنها با بهبود تجهیزات برق امکانپذیر نیست و نیازمند همکاری مردم است، گفت: اصلاح شبکه ها و توسعه متناسب برق در شبکه ها نقش به سزایی در کاهش تلفات برق دارد.

کمک بلاعوض ۵۰ درصدی به صنایع متقاضی استفاده از انرژی های نو

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان البرز حرکت به سمت استفاده از انرژی های تجدید پذیر را ضروری و گریزناپذیر دانست و گفت: در استان البرز حرکت جدی برای استفاده از انرژی های نو آغاز شده و با توچه به استقرار صنایع فراوان در البرز، امیدواریم این استان به عنوان پایلوت کشوری معرفی شود.

اسکندری همچنین از حمایت تسهیلاتی از صاحبان صنایع خبر داد و گفت: صنایع متقاضی استفاده از انرژی های نو و تجدید پذیر از ۵۰ درصد کمک بلاعوض برخوردار می شوند.



اطلس بادی و خورشیدی برای تمام پهنه ایران مطالعه شده است



همچنین پرویز رمضان پور عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و استاد دانشگاه آزاد کرج در این سمینار گفت: دنیا اکنون به سمت احداث نیروگاه های انرژی های نو و فتوولتائیک حرکت های جدی آغاز کرده است و در ایران تقاضاهای زیادی برای ساخت این نیروگاه ها وجود دارد.

وی با بیان اینکه به زودی قیمت یک کیلو وات برق خورشیدی از یک کیلو وات برق فسیلی کمتر خواهد شد، گفت: کشورهای اروپایی به علت شرایط جغرافیایی بیشترین مصرف کننده انرژی خورشیدی هستند.

وی با بیان اینکه سازمان ملل برنامه مدون و مشخصی برای استفاده از انرژی های نو دارد، افزود: برنامه های این سازمان برای اطمینان از دسترسی جهانی به انرژی های مدرن از سال ۲۰۱۱ آغاز شد که براساس آن باید سهم انرژی های تجدید پذیر در مصرف انرژی و برق به شدت رشد کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در ایران نیز اقداماتی برای استفاده از انرژی های نو انجام شده، یادآور شد: احداث نیروگاه‌های بادی منجیل و بینالود مهمترین آن است و در سبلان و اردبیل نیز نیروگاه های زمین گرمایی وجود دارد.

به گفته وی احداث نیروگاه خورشیدی از نوع تابشی در شیراز و در سمنان نیز ساخت نیروگاه فتوولتائیک آغاز شده است.

رمضان پور افزود: با تلاش های زیربنایی انجام شده، اطلس بادی و اطلس خورشیدی برای تمام پهنه ایران در سازمان انرژی های نو ایران (سانا) مطالعه و چندین کارخانه برای تولید سلول های خورشیدی در کشور فعال شده است.

این استاد دانشگاه آزاد اسلامی کرج، استحصال انرژی خورشیدی را مستلزم دو عامل مهم تابش و زمین نام برد و تاکید کرد: با توجه به موقعیت اقلیمی ایران، این دو فاکتو مهم و کلیدی در کشو وجود دارد.