OCA از نخستین مدال آور کاروان ایران تمجید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گاهی یک رقابت که آرام و قابل پیشبینی پیش میرود، تنها به حضور یک ورزشکار نیاز دارد تا با تمام وجودش آتشِ هیجان را در آن بدمد و هر پرتاب را به فورانِ خالصی از انرژی و اراده تبدیل کند. این دقیقاً همان چیزی بود که مسابقه پرتاب وزنه مردان در بازیهای ساحلی آسیا را در روز یکشنبه، ۲۶ آوریل، شعلهور کرد.
ژانگ هاوچن از چین خیلی زود صدر جدول را با رکورد ۱۹.۶۰ متر در اختیار گرفت؛ همتیمیاش، چِن چِنگیویو با ۱۹.۵۸ متر در تعقیب او بود و حسن از ایران با ۱۹.۵۴ متر در تعقیب هر دو. دیگر شرکتکنندگان نیز زیر ۱۹ متر مانده بودند و یک دوبله مطمئن برای چین قطعی به نظر میرسید.
اما حسن عجمی بختیاروند از ایران برنامه دیگری داشت. او که بیوقفه قدم میزد و زیرلب با خودش حرف میزد، در پرتاب چهارم با رکورد ۱۹.۵۹ متر منفجر شد؛ تنها یک سانتیمتر کمتر از رکورد ژانگ. با خطای حسن و چن در پرتاب پنجم و رکورد ۱۹.۵۲ متری ژانگ، همهچیز به راند نهایی کشیده شد. حسن نخستین نفر بود که وارد دایره شد و با فریادی از عمق وجود، وزنه آهنی را تا ۲۰.۱۷ متر پرتاب کرد؛ رکوردی که مرز ۲۰ متر را بر شنهای ساحل درنوردید. چن در ادامه با پرتاب قدرتمند ۱۹.۹۵ متر نایبقهرمان شد. ژانگ، که تقریباً تمام بعدازظهر صدرنشین بود، رکورد خود را به ۱۹.۶۹ رساند اما این افزایش تنها برای برنز کافی بود. در یک چرخش خیرهکننده، مدعی اصلی چینی از طلا به سومی سقوط کرد.
حسن که اشک در چشمانش حلقه زده بود، احساسی جشن گرفت؛ در روزهایی که کشورش دورهای پرتنش را میگذراند، او لحظهای ناب از شادی را برای ایران رقم زد. او گفت: اولش خیلی سخت بود، اما ادامه دادم. میخواستم طلا را بگیرم. این مدال برای کشورم، برای پدر و مادرم است.
پیروزی حسن همراه با بهترین رکورد شخصیاش یعنی ۲۰.۱۷ متر، جهشی بزرگ برای آمادهسازی او پیش از بازیهای آسیایی محسوب میشود. فاصله میان سه نفر برتر و دیگر رقبا چشمگیر بود. داستون رجابوف از ازبکستان با ۱۸.۳۹ متر چهارم شد. در رقابتهای ساحلی، معمولاً پرتابگرانی موفقاند که سرعت بالای بالاتنه و تعادل کمنظیر داشته باشند.
موفقیت حسن بر پایه ثبات پای محوری او شکل گرفت؛ عاملی که مانع لغزش و خطا میشد و اجازه میداد با وجود سطح نرم ساحل، انرژی از پاها بهدرستی منتقل شود. رقیب چینی نیز با حفظ ثبات و زاویه پرتاب بالا، رکورد ۱۹.۹۵ متر و مدال نقره را ثبت کرد. ژانگ هم بیش از آنکه به چرخش تکیه کند، از قدرت خالص بهره برد و با وجود تنها یک خطا، بخش زیادی از توان بالقوهاش را در رکوردها منعکس کرد. با این حال، او با دو حسرت ساحل را ترک کرد: از دست رفتن طلا و ناکامی در رسیدن به رکورد شخصیاش یعنی ۲۰.۳۰ متر که سال ۲۰۲۵ ثبت کرده بود.
