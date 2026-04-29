۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۲

آغاز اردوی آمادگی تیم ملی اسکیت‌بُرد برای بازی‌های آسیایی ناگویا

اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی اسکیت‌بُرد برای بازی‌های آسیایی ناگویا به مدت ۲ روز و با حضور ۱۲ ورزشکار برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین مرحله اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی اسکیت‌بُرد به منظور حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، طی روزهای پنجشنبه و جمعه در اسکیت‌پارک «لیو» واقع در بوستان آب‌ و آتش تهران آغاز می‌شود.

در این مرحله ۱۲ ورزشکار منتخب زیر نظر حمیدرضا ریاحی، مربی تیم ملی اسکیت‌بُرد، به ارزیابی و سنجش توانایی‌های فنی و آمادگی بدنی خواهند پرداخت.

این اردو با هدف تعیین ترکیب اولیه تیم ملی و آماده‌سازی ورزشکاران برای حضور قدرتمند در رقابت‌های آسیایی برگزار می‌شود و شامل تست‌های مهارتی، برنامه‌های تمرینی تخصصی و آنالیز فنی حرکات اسکیت‌بُرد است.

کسری اصولی، امیرارشیا روشن، سهیل باقری، ایلیا زاغیان، سیاوش خاکسار، مهدیار ریاحی، آرین استحمامی، امیررضا صالح‌آبادی، ایلیا خسروجردی، علی عظیمی، نوید یعقوبی و امیرمحمد تجملیان نفرات دعوت شده به این اردوی آمادگی و انتخابی تیم ملی هستند.

