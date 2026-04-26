بختیاروند پس از قهرمانی: برای شادی دل مردم جنگیدم

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عجمی بختیاروند پس از کسب مدال طلا در بازی‌های ساحلی آسیا گفت: این اولین مسابقه ساحلی در زندگی من بود. فقط دوست داشتم به خاطر مردم به مدال طلا برسم. این مدت به خاطر اتفاقاتی که در کشور رخ داده است، حال مردم خوب نیست. قصد داشتم با مدال طلا برای لحظه‌ای دل مردم را شاد کنم.

وی گفت: ما شرایط خیلی سختی داشتیم، به خاطر شرایط جنگی تمرینات بالا و پایین زیادی داشتیم. تمام تلاشم را کردم تا رکوردی که در تمرینات زده بودم دوباره تکرار کنم تا به مدال خوش رنگ طلا برسم. خدا را شکر در این مدت خانواده و مربی‌ام کنار من بودند.

دارنده مدال طلای بازی‌های ساحلی آسیا در مورد رکوردش گفت: کمی از ریتم خارج شده بودم اما حرکت آخر چشم‌هایم را بستم و گفتم به خاطر مردم و خانواده‌ام پرتاب می‌کنم. تمام وجودم را گذاشتم و الان هم صدام گرفته است. امیدوارم بازی‌های آسیایی هم همین مدال را تکرار کنم.