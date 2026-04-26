۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۷:۴۸

بازی های ساحلی آسیا - سانیا

مربی تیم ملی دوومیدانی: مدال طلا را به مردم ایران تقدیم می کنیم

مربی تیم ملی دوومیدانی بعد از قهرمانی حسن عجمی در پرتاب وزنه گفت: خدا رو شکر اولین و خوشرنگ ترین مدال را بدست آوردیم و آن را به مردم عزیز ایران تقدیم می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زمانی مربی تیم ملی دوومیدانی بعد از کسب مدال طلای پرتاب وزنه توسط حسن عجمی گفت: با توجه به شرایط سختی که داشتیم خوشحالم که این مدال را به دست آوردیم و آن را به مردمم تقدیم می کنیم.

وی تاکید کرد: حسن کار فوق العاده ای انجام داد و تا پرتاب پنجم در جایگاه سوم بود ولی با برنامه ای که داشت توانست در پرتاب های پنجم و ششم خود را بالا بکشد و در نهایت اول و طلایی شود.

این مربی یادآور شد: مهران خورند دیگر نماینده کشورمان در پرتاب وزنه هم خوب رکورد زد ولی سطح رقابت ها بالاست و رقبای اصلی بچه ها که در رقابتهای آسیایی حضور دارند در این مسابقات هم هستند،البته خدا را شکر حسن توانست از پس آن بر بیاید و مهران خورند هم هنوز جا دارد و با برنامه ریزی های که داریم انشالله در سالهای آینده نتایج آن را را خواهد دید.

