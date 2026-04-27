به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا موسویمشکینی، ظهر دوشنبه در نشست خبری با اشاره به وضعیت مدیریت پسماند در استان گفت: در حال حاضر ملاک عمل در حوزه مدیریت پسماند، قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳ است؛ هرچند بازنگری این قانون در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری بوده و پیشنویس نسبتاً جامعی نیز در این زمینه ارائه شده که پس از طی مراحل قانونی، در صورت تصویب و ابلاغ میتواند چارچوبهای جدیدی را برای مدیریت این حوزه ایجاد کند.
وی با بیان اینکه پسماندهای شهرک روی در استان به دو دسته پسماندهای جاری و پسماندهای انباشتهشده تقسیم میشوند، افزود: پسماندهای جاری که تولید روزانه محسوب میشوند بر اساس سازکارهای تعریفشده به محل پیشبینیشده در اراضی «سردهات» منتقل شده و به صورت کنترلشده و تحت نظارت روزانه مدیریت میشوند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان زنجان درباره دپوی پسماند روی در نزدیکی شهر زنجان اظهار کرد: در کنار شهرک صنعتی روی، دپویی با برآوردی در حدود ۱۰ میلیون تن وجود دارد که حدود دو تا سه سال گذشته به شرکتی واگذار شد تا از این مواد به عنوان ماده اولیه در اختیار واحدهای ذوب و فرآوری قرار دهد. با این حال، روند برداشت از این دپو مطابق پیشبینیها پیش نرفته و آنگونه که برنامهریزی شده بود سالانه حدود یک میلیون تن از آن جابهجا نشده است.
وی در مورد دلایل این موضوع با اشاره به اینکه ترکیب مواد موجود در این دپو به گونهای است که عیار قابل توجهی ندارد و مشتریان محدودی برای آن وجود دارد، عنوان کرد: علاوه بر این، برخی ملاحظات و پیچیدگیهای اقتصادی نیز در این زمینه مطرح است. از سوی دیگر، دسترسی به بخشهای زیرین این دپو به دلیل ارتفاع و حالت لغزشی آن بسیار دشوار بوده و برداشت از آن نیازمند رعایت ملاحظات فنی است.
موسوی تأکید کرد: وظیفه اصلی محیطزیست در این زمینه نظارت بر نحوه مدیریت دپو است و در همین راستا پایشهای دورهای انجام میشود. اخطارهای لازم نیز به شرکت پیمانکار داده شده تا پوشش حفاظتی این دپو که در گذشته ایجاد شده بود مجدداً ترمیم شود تا از پراکنش مواد در فصلهای خشک جلوگیری شود.
وی با اشاره به وضعیت پسماندهای بیمارستانی گفت: پسماندهای بیمارستانی در مراکز درمانی بیخطرسازی شده و سپس به سایت «مهتر» منتقل میشوند تا در ترانشههای مجزا و به صورت اصولی دفن و مدیریت شوند.
در بسیاری از شهرهای استان زنجان مدیریت پسماند شهری به شکل کاملاً اصولی انجام نمیشود
وی با بیان اینکه مدیریت پسماند شهری در بسیاری از شهرها هنوز با چالشهایی مواجه است، تصریح کرد: متأسفانه در بسیاری از شهرها مدیریت پسماند شهری به شکل کاملاً اصولی انجام نمیشود. با این حال در مرکز استان اقدامات مثبتی در حال انجام است و در سایت «مهتر» طرحهای جدیدی برای بهبود وضعیت مدیریت پسماند در دست اجرا قرار دارد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان زنجان ادامه داد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری زنجان در حال استقرار یک خط پردازش ۲۵۰ تنی در سایت مهتر است و در صورت راهاندازی این خط، بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به پسماند شهری مرکز استان برطرف خواهد شد. همچنین پیگیریهایی برای دریافت تسهیلات از صندوق ملی محیطزیست در حال انجام است تا این پروژه با سرعت بیشتری به بهرهبرداری برسد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر برخی شهرهای اطراف زنجان و همچنین بخش قابل توجهی از روستاهای بخش مرکزی و زنجانرود پسماندهای خود را به سایت مهتر منتقل میکنند که اقدامی مثبت در راستای مدیریت یکپارچه پسماند محسوب میشود.
موسوی با اشاره به اقدامات نظارتی این ادارهکل گفت: در مواردی که تخلفات زیستمحیطی در حوزه مدیریت پسماند مشاهده شده، شکایتهای قضایی نیز مطرح شده و برخی آرا نیز صادر شده است، اما به دلیل قدیمی بودن قانون مدیریت پسماند، میزان بازدارندگی این احکام چندان بالا نیست.
وی با اشاره به برخی چالشهای زیستمحیطی صنایع نیز افزود: برخی صنایع به دلیل آلودگی خاک در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفتهاند و پروندههای قضایی در این زمینه در حال پیگیری است. البته این موضوع با کشوقوسهای حقوقی در مراجع مختلف از جمله دیوان عدالت اداری همراه بوده و همچنان در حال رسیدگی است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان زنجان به مشکل پساب واحدهای فرآوری زیتون در شهرستان طارم اشاره کرد و گفت: پساب زیتون به دلیل وجود ترکیبات فنولی، با روشهای متداول تصفیه فاضلاب قابل تصفیه نیست و نیازمند روشهای خاص است. در سالهای گذشته پیگیریهای متعددی برای ساماندهی این موضوع انجام شده است.
وی ادامه داد: در همین راستا شرکت شهرکهای صنعتی در شهرک صنعتی طارم یک تصفیهخانه احداث کرده و واحدهای صنعتی موظف هستند پساب خود را به این تصفیهخانه منتقل کنند. با این حال تاکنون تنها یک واحد صنعتی به این سیستم متصل شده و سایر واحدها هنوز اقدام لازم را انجام ندادهاند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان زنجان با اشاره به پیگیریهای انجامشده در این زمینه عنوان کرد: جلسات متعددی با حضور مسئولان اجرایی و قضایی برگزار شده و دادستان زنجان نیز این موضوع را بهطور جدی پیگیری کرده است تا همه واحدها به شبکه تصفیهخانه متصل شوند.
وی به موضوع محلهای دفن پسماند صنعتی در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر محل اصلی دفن پسماندهای ویژه صنعتی در استان زنجان منطقه «سردهات» است، اما برای استانی که صنایع آن به صورت پراکنده در نقاط مختلف فعالیت دارند، وجود تنها یک محل دفن کافی نیست.
موسویمشکینی افزود: به همین دلیل در کارگروه مدیریت پسماند استان، ایجاد چند محل جدید برای مدیریت پسماندهای صنعتی در دستور کار قرار گرفته است و برخی متقاضیان نیز پس از انجام مطالعات و ارائه طرحهای لازم، فرآیند ارزیابی زیستمحیطی را طی میکنند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو محل دیگر نیز برای پذیرش پسماندهای صنعتی بهویژه در شهرستان ایجرود پیشبینی شده که در صورت بهرهبرداری میتواند به بهبود مدیریت پسماند صنعتی در استان کمک کند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان زنجان تأکید کرد: هرچند در حوزه مدیریت پسماند نمیتوان ادعا کرد که همه امور بهصورت صددرصدی و بدون مشکل انجام میشود، اما سازوکارهای نظارتی تعریف شده و تلاش میشود انحرافها به حداقل برسد و مدیریت پسماند در استان به شکل اصولی و استاندارد انجام شود.
