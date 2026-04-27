تاریخ رفت و برگشت زائران ایرانی به حج اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌رضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت در بدرقه دو کاروان حج تمتع از استان گلستان که دوشنبه، هفتم اردیبهشت‌ماه راهی مدینه شدند، گفت: اعزام زائران حج پیش‌رو در قالب پروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) از شهر فرودگاهی امام خمینی و چند ایستگاه دیگر پروازی به مقصد عربستان انجام خواهد شد و بعد از انجام اعمال حج به کشور باز خواهند گشت.

به‌ گفته رئیس سازمان حج و زیارت، همه زائران ایرانی «مدینه قبل» هستند.

امسال قرار است حدود ۳۰ هزار زائر راهی عربستان شوند که ۶۷۲ نفر از آنها از عوامل و کارگزاران حج هستند که نخستین پرواز این گروه، شنبه پنجم اردیبهشت‌ماه از تهران به مدینه انجام شد.

رئیس سازمان حج و زیارت که دوشنبه گروهی از زائران اهل گلستان را بدرقه عربستان کرد، با اشاره به حضور اقوام مختلف ایرانی در حج امسال، گفت: انشاالله با ورود اولین گروه از زائران ایرانی به مدینه شاهد ادامه حضور زائران حج باشیم و زائران پیام‌آور صلح، وحدت و همبستگی باشند.

رشیدیان اظهار کرد: مجموعه حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری با تمام توان تلاش دارند حج زائران ایرانی با عزت، کرامت، سلامت و امنیت برگزار شود.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به روند عملیات اجرایی برای اعزام زائران و اقدامات صورت گرفته در عربستان، اظهار کرد: تمامی امکانات برای حضور زائران ایرانی در کنگره عظیم حج و برگزاری حج عزتمندانه تدبیر شده است.