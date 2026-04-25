به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، در برنامه گفتگوی ویژه خبری به نگرانی مردم درباره اعزام به حج در شرایط فعلی پاسخ گفت. وی با اشاره به استفتائات از مراجع عظام تقلید (مسئله ۱۳۹۸ رسالهها) تأکید کرد: در صورتی که خوف عقلایی و جدی وجود داشته باشد، استطاعت از بین میرود و حج واجب نیست، اما اگر چنین خوفی نباشد، فرد میتواند اعزام شود.
نماینده ولی فقیه افزود: تشخیص این موضوع کاملاً شخصی است و به توان روحی و اعتماد به نفس فرد بستگی دارد، مانند روزه گرفتن که برای برخی مجاز و برای برخی دیگر ممنوع است.
وی همچنین یادآور شد: هیچ سازمانی نمیتواند ضمانت صد در صدی برای سلامت سفر ارائه دهد، همانطور که سفر به مشهد نیز از تصادف مصون نیست. ما شرایط عربستان را بررسی کرده و وضعیت را مناسب میدانیم.
تضمین امنیت و تفکیک حج از مسائل سیاسی
علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، در بخش دیگری از این برنامه با اشاره به مذاکرات خود با وزیران حج و کشور عربستان گفت: دولت سعودی خدمت به حجاج را شرف خود میداند و حتی در زمان قطع روابط سیاسی، حج انجام میگرفت. در جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز معتمرین ایرانی در عربستان بودند و هیچ آزار و اذیتی متوجه آنان نشد.
وی در پاسخ به نگرانی گروگان گرفته شدن زائران، افزود: اگر چنین قصدی وجود داشت، در زمان جنگ (مقارن با حضور معتمرین در ماه رمضان) محقق میشد که نشد. عربستان خود را خادم الحرمین میداند و حج را از مسائل سیاسی جدا کرده است.
چرا ۳۰ هزار نفر و چه تمهیداتی اندیشیده شده است؟
رشیدیان درباره تعداد زائران تصریح کرد: سهمیه ما بر اساس سازمان کنفرانس اسلامی ۸۵ هزار نفر بود، اما به دلیل مشکل انتقال وجوه به عربستان و موجودی محدود، این تعداد به ۳۰ هزار نفر کاهش یافت.
وی از افزایش کیفیت خدمات خبر داد و گفت: افزایش اقامت مدینه: اقامت در مدینه از ۴-۵ روز به ۶-۷ روز افزایش یافته است. هتلهای باکیفیتتر: تعداد هتلهای مکه از ۵۰ هتل به ۲۳ هتل با کیفیت بالاتر کاهش یافت. استفاده از قطار سریعالسیر برای انتقال بین مدینه و مکه برای رفع خستگی زائران. خدمات درمانی: پیشبینی ۵ درمانگاه و یک مرکز بستری کوتاهمدت در مکه و همکاری با بیمارستانهای سعودی.
برنامه جایگزین زمینی از طریق عراق
رئیس سازمان حج و زیارت از تدوین سناریوی جایگزین در صورت بروز مشکل پروازی خبر داد: با دولت عراق توافق کردهایم که زائران از دو مرز زمینی با اتوبوس و قطار وارد عراق شوند، سپس با هواپیما به مدینه منتقل شوند. در مسیر بازگشت نیز امکان زیارت یکشبه نجف یا کربلا پیشبینی شده که سه روز به مدت سفر اضافه میکند.
وضعیت انصرافیها و شعار امسال
حجتالاسلام نواب درباره انصراف زائران گفت: کسانی که به دلیل خوف عقلایی انصراف دهند، مبلغشان عودت داده میشود و فیش حج آنها برای سال آینده باقی میماند.
وی همچنین شعار حج امسال را «رحمت نبوی، سلوک قرآنی، وحدت امت اسلامی» اعلام کرد و گفت: امسال ۱۵۰۰مین سالگرد ولادت پیامبر است و باید بر محور وحدت و همدلی مسلمانان تأکید کنیم.
رشیدیان در پایان در خصوص زمان اعزام گفت: اولین گروه زائران ۷ اردیبهشت عازم میشوند و اولین گروه بازگشت در ۱۱ خرداد خواهد بود.
