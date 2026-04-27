۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

نخستین پرواز زائران ایرانی تمتع ۱۴۰۵ عازم مدینه شد 

نخستین پرواز زائران ایرانی تمتع ۱۴۰۵ عازم مدینه شد 

نخستین پرواز رسمی زائران حج تمتع ۱۴۰۵ شامل ۲۶۰ نفر از زائران ایران، فرودگاه امام(ره) را به مقصد مدینه منوره ترک کرد و زائران ایرانی تا ساعتی دیگردر شهر پیامبر حضور می یابند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، آیین بدرقه ۲۶۰ زائر ایرانی امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ماه با حضور رئیس سازمان حج و زیارت، معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، جمعی از مدیران سازمان و جمعی از مدیران دستگاههای همکار برگزار شد.

این اولین گروه اعزامی زائران کشورمان هستند که طبق برنامه ریزی صورت گرفته عازم مدینه النبی شده اند و طبق جداول پروازی سایر زائران نیز رفته رفته به سرزمین وحی رهسپار خواهند شد.

شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز نخستین گروه عوامل اجرایی و فرهنگی رهسپار مدینه منوره شدند تا مقدمات حضور زائران ایرانی را فراهم آورند.

علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت، در حاشیه اعزام نخستین کاروان زائران حج امسال درگفتگویی اظهارکرد: ما برای تمامی سناریوهای اعزام آمادگی داشته ایم که بحمدالله با بازگشایی مرزهای هوایی و با مساعدت دست اندرکاران ذیربط در سازمان هواپیمایی و ایران ایر ، نخستین کاروان های زائران رهسپار سرزمین وحی شدند.

وی با بیان اینکه تمامی تمهیدات اجرایی برای زائران ایرانی اندیشیده شده است گفت: امیدواریم زائران کشورمان سفری توام با عزت ، کرامت و امنیت داشته باشند و با رفتار خود همانند همیشه الگویی ازنظم ، انضباط و فرهنگ ایرانی باشند.

طبق برنامه ریزی ها نخستین پروازهای بازگشت هم قرار است از یازدهم خرداد ۱۴۰۵ آغاز گردد.

حبیب احسنی پور

