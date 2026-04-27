نخستین پرواز زائران ایرانی تمتع ۱۴۰۵ عازم مدینه شد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت، آیین بدرقه ۲۶۰ زائر ایرانی امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت ماه با حضور رئیس سازمان حج و زیارت، معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، جمعی از مدیران سازمان و جمعی از مدیران دستگاههای همکار برگزار شد.

این اولین گروه اعزامی زائران کشورمان هستند که طبق برنامه ریزی صورت گرفته عازم مدینه النبی شده اند و طبق جداول پروازی سایر زائران نیز رفته رفته به سرزمین وحی رهسپار خواهند شد.

شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز نخستین گروه عوامل اجرایی و فرهنگی رهسپار مدینه منوره شدند تا مقدمات حضور زائران ایرانی را فراهم آورند.

علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت، در حاشیه اعزام نخستین کاروان زائران حج امسال درگفتگویی اظهارکرد: ما برای تمامی سناریوهای اعزام آمادگی داشته ایم که بحمدالله با بازگشایی مرزهای هوایی و با مساعدت دست اندرکاران ذیربط در سازمان هواپیمایی و ایران ایر ، نخستین کاروان های زائران رهسپار سرزمین وحی شدند.

وی با بیان اینکه تمامی تمهیدات اجرایی برای زائران ایرانی اندیشیده شده است گفت: امیدواریم زائران کشورمان سفری توام با عزت ، کرامت و امنیت داشته باشند و با رفتار خود همانند همیشه الگویی ازنظم ، انضباط و فرهنگ ایرانی باشند.

طبق برنامه ریزی ها نخستین پروازهای بازگشت هم قرار است از یازدهم خرداد ۱۴۰۵ آغاز گردد.