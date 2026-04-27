وحشت غرب از مهندسی معکوس تسلیحات آمریکایی در ایران 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری الجزیره در مطلبی به بررسی گزارش‌ها و تحلیل‌های منتشر شده در روزنامه‌های غربی در خصوص احتمال مهندسی معکوس تسلیحات عمل نکرده آمریکایی و صهیونیستی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته، پرداخته و می‌نویسد که تغییرات مهمی در ماهیت جنگ بین آمریکا و ایران روی داده است، به نحوی که این درگیری دیگر محدود به درگیری نظامی مستقیم نیست، بلکه به عرصه‌های پیچیده‌تری گسترش یافته است که شامل فناوری نظامی، کاهش مهمات و تغییر شکل توازن بازدارندگی منطقه‌ای می‌شود.

وب‌سایت انگلیسی آی پیپر در مطلبی به نقل از تحلیلگران سابق سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده (CIA)، نگرانی‌های آمریکا را در مورد موفقیت ایران در مهندسی معکوس و بررسی سلاح‌های پیشرفته آمریکایی و اسرائیلی که منفجر نشده‌ یا در ایران سقوط کرده‌اند، نشان می‌دهد.

این تحلیلگران خاطرنشان کردند که تهران در حال حاضر مشغول عملیات «مهندسی معکوس» بر روی موشک‌هایی مانند «تاماهاوک»، «پهپادهای ام کیو ۹ ریپر»، «موشک‌های Jassm» و «بمب‌های سنگرشکن GBU-۵۷ » تا بتواند به نحوه تولید آنها یا توسعه جایگزین‌های داخلی دست پیدا کند.

این تحلیلگران معتقدند که یکی از ابعاد خطرناک این تلاش‌ها ، احتمال دریافت پشتیبانی فنی ایران از سوی روسیه و چین است. این امر می‌تواند به صورت بالقوه اسرار مربوط به سیستم‌های هدایت، پارازیت و رادارگریزی صنایع نظامی آمریکا را برای رقبای این کشور فاش کند.

«دن صباغ»، سردبیر دفاع و امنیت روزنامه انگلیسی گاردین در مطلبی در این رابطه نوشت که تشدید تنش توسط آمریکا به اهداف استراتژیک خود در مهار قابلیت‌های ایران دست نیافته است.

صباغ به برآوردهای اطلاعاتی اشاره کرد که نشان می‌دهد حملات هوایی شدید تنها به بخشی از صنایع نظامی ایران آسیب زده است، در حالی که بیش از نیمی از ذخایر موشکی و پهپادی آن همچنان عملیاتی و قادر به تهدید ناوبری در تنگه هرمز هستند.

فواز جرجس در تحلیل دیگری که توسط گاردین منتشر شد، نوشت که جنگی که دولت ترامپ علیه ایران به راه انداخت، یک «اشتباه استراتژیک» بود، زیرا نتیجه معکوس داد.

جرجس خاطرنشان کرد که تهران از این رویارویی با اعتماد به نفس بیشتر به خود و قابلیت‌هایش بیرون آمد و از توانایی خود برای تهدید خطوط کشتیرانی انرژی در تنگه هرمز و باب المندب بهره برد، که به آن اهرم قدرتی فراتر از برنامه هسته‌ای‌اش داد.