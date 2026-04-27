الجزیره: اسطوره آمریکایی- صهیونیستی که در جنگ ایران فرو پاشید 

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه شبکه الجزیره در گزارشی با اشاره به ابعاد شکست آمریکایی صهیونیستی در جنگ ایران نوشت که یکی از برجسته‌ترین تناقض های این جنگ این بود که آمریکا متحمل خسارات قابل توجهی به یکی از مشهورترین پهپادهای خود، یعنی «MQ-۹ ریپر» شد که همواره ستون فقرات عملیات‌های واشنگتن در سراسر جهان محسوب می‌شد.

الجزیره می‌افزاید که در جریان جنگ با ایران، حداقل ۲۴ فروند از این نوع هواپیما سقوط کرد، که این امر سوالاتی را در مورد کارایی آن در محیط‌های جنگی پیشرفته مطرح کرد.

این گزارش به بررسی سابقه تولید این پهپاد پیشرفته آمریکایی پرداخته و نوشت که تولید این پهپاد در اوایل هزاره جدید آغاز شد، و ام کیو قبل از اینکه رسماً در سال ۲۰۰۷ وارد خدمت نیروی هوایی آمریکا شود، اولین پروازهای آزمایشی خود را در سال ۲۰۰۱ انجام داد. از آن زمان، نقش‌های متعددی از جمله نظارت و شناسایی، ماموریت‌های جستجو و نجات، و همچنین انجام حملات دقیق علیه اهداف زمینی را ایفا کرده است.

شبکه الجزیره در تشریح مزایای این هواپیما می‌نویسد که این پهپاد دارای طراحی آیرودینامیک است؛ طول آن حدود ۱۱ متر است و طول بال‌های آن ۲۰ متر و و ارتفاع آن حدود ۳.۸ متر است. با این حال وزن این پهپاد بدون بار، تنها ۲.۲ تن است. این هواپیما دارای قابلیت‌های تسلیحاتی پیشرفته‌ای است، به طوری که می‌تواند تا ۸ موشک هدایت‌شونده لیزری، و ۱۶ موشک هوا به زمین را حمل کند.

ام کیو ۹ ریپر همچنین می‌تواند مسافت‌هایی بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر را بدون نیاز به سوخت‌گیری پرواز کند و بیش از ۲۴ ساعت متوالی در هوا بماند و در ارتفاع ۵۰ هزار پایی پرواز کند. این هواپیما توسط سیستم‌های حسگر پیشرفته‌ای پشتیبانی می‌شود که شامل دوربین‌های مادون قرمز، رادارها، و ارتباط ماهواره‌ای است که امکان کنترل از راه دور و هدایت حملات با دقت بالا را فراهم می‌کند.

«MQ-۹ ریپر» در چندین جنگ آمریکا از عراق گرفته تا افغانستان و سوریه و سومالی، قش برجسته‌ای ایفا کرد، اما نهایتاً با دیوار بلند جمهوری اسلامی ایران مواجه شده و هیبت افسانه ای خود را از دست داد.

الجزیره شروع فروپاشی اسطوره این پهپاد را در جنگ یمن جستجو کرده و می‌نویسد: بنابر اعلام منابع رسانه‌ای نظامی آمریکا، از دست دادن حدود ۱۷ فروند از این نوع هواپیما در یمن از اواخر سال ۲۰۲۳ فاش شد. این در حالی بود که جریان انصارالله یمن از سرنگونی تعداد بیشتری از این پهپادها با استفاده از موشک‌های زمین به هوا ساخت داخل خبر داده بود.

باتلاق ایران برای پهپادهای ام کیو ۹ ریپر

الجزیره نوشت که با آغاز جنگ در ایران، خسارات قابل توجهی به این پهپاد وارد شد. از ۲۸ فوریه ۲۰۲۵، حداقل ۲۴ پهپاد سرنگون شده است، که هزینه هر یک از آنها حدود ۳۰ میلیون دلار است، به این معنی که کل خسارات نزدیک به ۷۲۰ میلیون دلار است، رقمی که نزدیک به هزینه تولید هشت جنگنده F-۳۵ است.

ناظران معتقدند که علت شکست این پهپاد در آسمان ایران این است که هواپیما نسبتاً کند است و سرعت آن از ۳۰۰ مایل در ساعت فراتر نمی رود و این امر باعث می‌شود توانایی کمتری برای مانور یا فرار از موشک‌های مدرن داشته باشد. همچنین این پهپاد با فناوری‌های پنهان‌کاری طراحی نشده است و دارای ردپای راداری بزرگتری در مقایسه با هواپیماهای رادارگریز است، که شناسایی و هدف قرار دادن آن را آسان‌تر می‌کند. علاوه بر این، اتکای آن به الگوهای پرواز ثابت در طول ماموریت‌های نظارتی، مسیرهای آن را نسبتاً قابل پیش‌بینی می‌کند.

تحلیل‌های آمریکایی نشان می‌دهد که سرنگونی تعداد زیادی از این پهپادها بر فراز شهرهای استراتژیک مانند اصفهان، شیراز و قشم به این دلیل است که آنها مراکز اصلی قابلیت‌های دفاع هوایی ایران هستند که شانس شناسایی هر هدف هوایی متخاصم و مقابله سریع با آن را افزایش می‌دهد.

در حالی که واشنگتن همچنان به MQ-۹ ریپر در عملیات‌های خود متکی است، سوالات جدی در مورد کارآیی استفاده از آن در محیط‌های جنگی ایجاد شده است. چرا که در جنگ‌های مدرن، آسمان دیگر مانند گذشته نیست و سیستم‌های دفاعی مدرن بر بسیاری از ابزارهای سنتی غلبه می‌کنند.