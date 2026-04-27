نیویورک تایمز: ترامپ گروگان جدید ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به بن بست راهبردی واشنگتن در جنگ علیه ایران نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اکنون در موقعیتی گرفتار شده که گزینه‌های او به‌شدت محدود است و هر مسیری که برود (چه تشدید جنگ و چه عقب‌نشینی) هزینه‌های سنگینی دارد.

در شرایطی که آمریکا در میدان اقدام نظامی علیه ایران شکست خورده و دولت ترامپ در آستانه انتخابات میاندوره ای کنگره قرار دارد، نیویورک تایمز نوشت: این بحران برای ترامپ به یک بن‌بست خطرناک تبدیل شده که خروج از آن آسان نیست.

کارشناسان معتقدند که ترامپ ندانسته و تحت تاثیر اطلاعات غلط ارائه شده به وی از سوی رژیم صهیونیستی وارد جنگ علیه ایران شده است.

در شرایطی که در ابتدای جنگ علیه ایران، ترامپ خواستار تسلیم بی قیدوشرط جمهوری اسلامی بود اکنون از بیشتر خواسته های خود در عمل کوتاه آمده و خارج کردن تنگه هرمز از کنترل تهران به اولویت وی تبدیل شده است.