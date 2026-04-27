نماینده پارلمان لبنان: کشتار هدفمند دشمن اسرائیلی متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، علی حسن خلیل نماینده پارلمان لبنان خواستار توقف عملیات کشتار سازمان یافته و ویرانی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان شد.

وی افزود: آنچه مورد نظر است، اکتفا به اعلام آتش بس نیست بلکه تجلی آن از طریق توقف حملات و عقب نشینی از روستاهای جنوبی است.

او نسبت به پیامدهای آوارگی مجدد هشدار داد و گفت که موج آوارگی، سنگینی خود را بر اوضاع داخلی لبنان تحمیل خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه لبنان به فشار عادت کرده و یک روز هم تسلیم نشده، گفت که اولویت‌های مرحله کنونی، آتش بس، عقب نشینی از روستاهای مرزی، بازگشت آوارگان، بازسازی و آزادی اسرا است.

خلیل بر اهمیت وحدت موضع داخلی لبنان، تحکیم گفتمان ملی و انسجام به صلح جامعه تاکید کرد و این عناصر را پایه اساسی عبور از مرحله کنونی دانست.

درخصوص روند سیاسی نیز اعلام کرد که لبنان اهتمامی به مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی ندارد.

او گفت: حزب الله بر پایبندی به توافق آتش بس تاکید کرده و آن را نقض نکرده است اما به تعرضات اسرائیل پاسخ می دهند تا آزادی عمل برای دشمن تثبیت نشود.

وی در پایان تاکید کرد: هیچ صلحی در لبنان بدون جنوب آن محقق نخواهد شد، هیچ خط زرد یا قرمزی نخواهد بود، کل جنوب یعنی کل جنوب تا آخرین نقطه مرزی.