به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله اعلام کرد، رزمندگان لبنانی مواضع توپخانه ای رژیم صهیونیستی در منطقه البیاضه را با پهپادهای انتحاری هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، حزب الله لبنان ساعاتی بعد از این عملیات، با یک پهپاد انتحاری دیگر محل تجمع نظامیان صهیونیست در همان منطقه را مورد حمله قرار داد.

همچنین گزارش شده که تیم نظامیان صهیونیست که برای انتقال زخمی ها به منطقه الطیبه اعزام شده بود هدف نیروهای لبنانی قرار گرفت. نظامیان اشغالگر و تجهیزات جنگی آنها در تل النحاس در اطراف کفرکلا نیز با یک موشک هدایت پذیر مورد حمله قرار گرفتند.

یک تانک مرکاوا نیز در منطقه الطیبه با ۲ فروند پهپاد انتحاری منهدم شد.

حزب‌الله لبنان: ما منتظر دیپلماسی شکست خورده نخواهیم ماند

حزب‌الله لبنان دیروز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، پیرامون مسئله آتش‌بس را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: امروز، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر دشمن جنایتکار صهیونیستی، اعلام کرد که «حزب‌الله کسی است که آتش‌بس را نقض می‌کند» و دشمن «طبق توافق با آمریکا و لبنان» حق «آزادی عمل» در لبنان را دارد. حزب‌الله اظهارات نتانیاهو را محکوم می‌کند و به شدت نسبت به خطر شدید آن در تلاش برای درگیر کردن دولت لبنان در توافق دوجانبه‌ای که صرفاً بین او و واشنگتن حاصل شده است، هشدار می‌دهد، توافقی که لبنان در آن هیچ حرفی یا موضعی نداشت و بنابراین آن را تأیید نکرد.

همچنین در این بیانیه تاکید شده است: ادامه هدف قرار دادن مواضع دشمن اسرائیلی در سرزمین اشغالی ما توسط مقاومت و گلوله‌باران شهرک‌های دشمن در شمال فلسطین اشغالی، پاسخی مشروع به نقض مداوم آتش‌بس توسط دشمن از روز اول آتش‌بس موقت است. موارد نقض آتش بس از طریق زمین، دریا و هوا از ۵۰۰ مورد فراتر رفته است، از جمله گلوله‌باران، بمباران و تخریب خانه‌ها که منجر به ده‌ها شهید و زخمی در میان مردم ثابت قدم ما شده است.

حزب الله بیان کرد: به گفته مقامات لبنانی، تمدید آتش‌بس برای چند هفته دیگر قرار بود آتش‌بس واقعی را به ارمغان بیاورد که در آن دشمن تجاوزات و حملات خود، به ویژه بمباران و تخریب خانه‌ها در جنوب را متوقف کند. اما در عوض دشمن، تجاوزات و حملات خود را تشدید کرد و ماهیت جنایتکارانه، خیانت و بی‌اعتنایی خود به تمام قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی را تأیید کرد.

در این بیانیه آمده است: مقامات لبنانی ادعا کردند که شرط اصلی آنها برای شرکت در جلسه شوم خود در واشنگتن با دشمن، درخواست توقف حملات و آغاز عقب‌نشینی آن از سرزمین‌های اشغالی ما است. با این حال، ما بیانیه‌ای روشن و علنی از آنها نشنیدیم که این شرط را تصریح کند. برعکس، آنچه توسط نماینده لبنان صادر شد صرفاً ستایش رئیس جمهور آمریکا، شریک دشمن در خونریزی مردم لبنان بود که دشمن را به ادامه حملات و تجاوزات خود تشویق کرد.

حزب الله بیان کرد: مقامات لبنانی با انتخاب عکس شرم‌آور با نمایندگان یک نهاد نامشروع و غاصب که سرزمین و حاکمیت آنها را نقض می‌کند، به کشتار مردم آنها ادامه می‌دهد و سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که تجاوز این دشمن را مشروعیت می‌بخشد، خود را در مخمصه خطرناکی قرار داده‌اند.

در این بیانیه آمده است: امروز، مقامات ساکت و ناتوان از انجام اساسی‌ترین وظایف ملی خود در قبال سرزمین و مردم خود ایستاده‌اند و نظاره‌گر تخریب خانه‌ها توسط دشمن و سوزاندن هر چیزی در مسیر خود هستند. آنها موظفند توضیح روشنی در مورد بهانه‌ای که دشمن برای توافقی که به آن آزادی حمله، تخریب و کشتن می‌دهد، ارائه دهند.

در این بیانیه تاکید شده است: حزب‌الله به روشنی و قاطعانه تاکید می‌کند که نقض مداوم آتش‌بس توسط دشمن، حملات آن - از جمله گلوله‌باران، تخریب و تخریب خانه‌ها یا هدف قرار دادن غیرنظامیان - و مهمتر از همه، ادامه اشغال خاک لبنان و نقض حاکمیت آن، با پاسخ و مقاومتی آماده برای دفاع از سرزمین و مردم خود، حقی که توسط کنوانسیون‌های بین‌المللی تضمین شده است، مواجه خواهد شد. ما نه منتظر خواهیم ماند و نه به دیپلماسی شکست‌خورده‌ای که بی‌کفایتی خود را ثابت کرده است، و نه به دولتی که در حفاظت از میهن خود ناتوان است، تکیه خواهیم کرد. فرزندان این سرزمین، ضامن واقعی در مقابله با این تجاوز و شکست اشغالگری هستند.