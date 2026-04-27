به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، محمد رعد رئیس فراکسیون پارلمانی وابسته به حزب الله لبنان تاکید کرد، تجاوز آمریکایی صهیونیستی علیه ایران نتوانست به اهداف خود دست پیدا کند بلکه باعث برملا شدن بحران مفهوم برتری آمریکا و مرزهای قدرت نظامی شد.

وی اضافه کرد، پیشتر ترامپ نسبت به میزان و شدت ایستادگی ایران ابراز تعجب کرده بود. این سخنان نشان می دهد برآوردهای وی در قبال ماهیت نظام ایران و قدرت آن اشتباه بوده است. تل آویو و واشنگتن روی فروپاشی فوری نظام ایران سرمایه گذاری کرده بودند اما تحولات نشان داد تهران به سرعت خود را در سایه همبستگی میان نظام و مردم، بازسازی کرد.

رعد تاکید کرد، نبود توازن میان قدرت نظامی و معیارهای سیاسی در آمریکا باعث شده این کشور در عرصه جهانی شکست بخورد. تجارب اخیر در غزه، لبنان و ایران نشان داد تجاوزات نظامی سریع حتی با برتری تکنولوژی محکوم به شکست هستند. آنچه غزه، لبنان و ایران می گذرد یک الگوی متفاوت از درگیری با آمریکا و رژیم صهیونیستی ارائه می دهد.