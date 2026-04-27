به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی- عضو شورای شهر تهران در یادداشتی نوشت:«

ایمنی در حمل‌ونقل، امروز دیگر یک موضوع فنی صرف یا محدود به حوزه مهندسی ترافیک نیست؛ بلکه به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کیفیت حکمرانی شهری و میزان توجه به حقوق شهروندان تبدیل شده است. «روز ایمنی حمل‌ونقل» فرصتی مغتنم برای بازنگری در سیاست‌ها، عملکردها و برنامه‌هایی است که مستقیماً با جان و سلامت شهروندان ارتباط دارد؛ موضوعی که در کلان‌شهری مانند تهران، با توجه به حجم گسترده جابه‌جایی‌های روزانه، اهمیتی مضاعف پیدا می‌کند.

تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین کلان‌شهر کشور، روزانه میزبان میلیون‌ها سفر درون‌شهری است؛ سفرهایی که از طریق شبکه گسترده‌ای از معابر، ناوگان حمل‌ونقل عمومی، سامانه‌های ریلی و ناوگان شخصی انجام می‌شود. در چنین شرایطی، ایمنی حمل‌ونقل تنها به معنای کاهش تصادفات نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ در حوزه زیرساخت، مدیریت ترافیک، ایمنی ناوگان و ارتقای فرهنگ ترافیکی را دربر می‌گیرد.

یکی از مهم‌ترین ارکان تحقق ایمنی در تهران، ایمن‌سازی زیرساخت‌های شهری است. توسعه و نگهداری اصولی معابر، اصلاح نقاط حادثه‌خیز، بهبود هندسه تقاطع‌ها و استفاده از تجهیزات هوشمند ترافیکی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به‌طور مستقیم در کاهش حوادث مؤثر باشد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که هرگاه اصلاحات مهندسی در نقاط پرتصادف با رویکرد علمی و مبتنی بر داده انجام شده، کاهش قابل توجهی در آمار حوادث رخ داده است. این موضوع بیانگر آن است که سرمایه‌گذاری در ایمن‌سازی زیرساخت‌ها، نه یک اقدام هزینه‌بر، بلکه اقدامی اقتصادی و انسانی در راستای حفظ جان شهروندان است.

در کنار زیرساخت‌ها، ایمنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی از جایگاهی کلیدی برخوردار است. ناوگان اتوبوسرانی، تاکسیرانی و سامانه‌های ریلی شهری، ستون فقرات جابه‌جایی در تهران محسوب می‌شوند و هرگونه نقص در ایمنی این بخش، می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای به همراه داشته باشد. نوسازی ناوگان فرسوده، ارتقای استانداردهای ایمنی خودروها، تجهیز ناوگان به سامانه‌های کنترل هوشمند و افزایش نظارت‌های فنی دوره‌ای، از جمله اقداماتی است که باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

از سوی دیگر، گسترش حمل‌ونقل عمومی ایمن و پاک یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش ریسک‌های ترافیکی محسوب می‌شود. هرچه سهم حمل‌ونقل عمومی در سفرهای شهری افزایش یابد، علاوه بر کاهش ترافیک، احتمال وقوع حوادث نیز کاهش پیدا می‌کند. توسعه خطوط مترو، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای حمل‌ونقل پاک، نه‌تنها به بهبود ایمنی کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهری ایفا خواهد کرد.

با این حال، نمی‌توان از نقش مدیریت هوشمند ترافیک در ارتقای ایمنی غافل شد. استفاده از سامانه‌های کنترل هوشمند سرعت، دوربین‌های ثبت تخلفات و تحلیل داده‌های ترافیکی، امکان پیش‌بینی و پیشگیری از بسیاری از حوادث را فراهم کرده است. امروز شهرهای پیشرو در دنیا، با تکیه بر فناوری‌های نوین، توانسته‌اند میزان تلفات ترافیکی را به شکل محسوسی کاهش دهند و تهران نیز در مسیر بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها گام‌های مهمی برداشته است.

در این میان، فرهنگ ترافیکی و رفتار شهروندان همچنان یکی از مؤلفه‌های تعیین‌کننده در حوزه ایمنی است. بخش قابل توجهی از حوادث شهری، ناشی از بی‌توجهی به قوانین، سرعت غیرمجاز، عبورهای غیرایمن و رفتارهای پرخطر است. ارتقای فرهنگ ترافیکی، نیازمند آموزش مستمر، اطلاع‌رسانی هدفمند و مشارکت جدی رسانه‌ها و نهادهای آموزشی است. آموزش ایمنی از سنین کودکی، می‌تواند نسل آینده را به شهروندانی قانون‌مدار و مسئول تبدیل کند.

موضوع ایمنی در تهران، تنها به حوزه تردد خودروها محدود نمی‌شود؛ ایمنی عابران پیاده و موتورسیکلت‌سواران نیز از اولویت‌های مهم مدیریت شهری است. طراحی معابر انسان‌محور، ایجاد مسیرهای ایمن برای عابران و ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها، از جمله اقداماتی است که می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش تلفات شهری داشته باشد. توجه به حقوق عابران پیاده، در واقع نشانه‌ای از بلوغ مدیریت شهری و احترام به کرامت انسانی است.

همچنین باید تأکید کرد که ایمنی حمل‌ونقل، یک مسئولیت مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی و شهروندان است. تحقق این هدف، نیازمند هماهنگی میان مدیریت شهری، پلیس راهور، وزارتخانه‌های مرتبط و سایر دستگاه‌های مسئول است. بدون هم‌افزایی نهادی و برنامه‌ریزی یکپارچه، دستیابی به سطح مطلوب ایمنی امکان‌پذیر نخواهد بود.

در نهایت، «روز ایمنی حمل‌ونقل» نباید صرفاً به یک مناسبت تقویمی محدود شود. این روز باید بهانه‌ای برای بازنگری جدی در برنامه‌ها، تقویت عزم مدیریتی و افزایش مشا رکت عمومی در مسیر ارتقای ایمنی باشد.

تهران، به‌عنوان قلب تپنده کشور، نیازمند نگاهی آینده‌نگر به مقوله ایمنی است؛ نگاهی که در آن، حفظ جان شهروندان نه یک شعار، بلکه یک تعهد دائمی و غیرقابل اغماض تلقی شود.

بی‌تردید، هر گامی که در مسیر ارتقای ایمنی حمل‌ونقل برداشته می‌شود، در واقع گامی در جهت حفظ سرمایه‌های انسانی و ارتقای کیفیت زندگی در شهر است؛ هدفی که تحقق آن، نیازمند استمرار، برنامه‌ریزی دقیق و عزم جدی همه ارکان مدیریت شهری خواهد بود.»