به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی طلائیمقدم به مناسبت هفتم اردیبهشت ماه روز ایمنی حمل و نقل، این روز را فرصتی مغتنم برای تفکر جدی و عملی به ارتقای فرهنگ ترافیک، توسعه زیرساختهای ایمن و مدیریت هوشمند حملونقل در استان یزد که نتیجه آن کاهش تلفات جانی، خسارات روحی و مادی است، خواند.
وی گفت: استان یزد به عنوان استانی معدنی و صنعتی، گردشگر پذیر و قطب محصولات گلخانه ای و در عین حال پهناور و کویری، در سالهای اخیر با رشد ترددهای درونشهری و برونشهری، حملونقل بار و مسافر و افزایش سفرهای جادهای مواجه بوده است؛ امری که مسئولیت ما را در حوزه ایمنی راهها، نوسازی ناوگان، توسعه حملونقل عمومی و استفاده از فناوریهای نوین در مدیریت ترافیک و ارتقا فرهنگ ترافیک دوچندان میکند.
معاون استاندار ادامه داد: ایمنی حمل و نقل تنها یک شعار نیست بلکه یک اقدام مستمر، بینبخشی و مشارکتی است که بدون همراهی دستگاههای اجرایی، شهرداریها، پلیس راهور، راهداری، سازمانهای امدادی، رسانهها و از همه مهمتر مشارکت جدی مردم، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
وی گفت: کاهش تصادفات، حفظ سرمایههای انسانی و صیانت از جان شهروندان، هدفی است که در اولویت سیاستهای عمرانی و حملونقلی استان قرار دارد.
طلائیمقدم اظهار کرد: در سالهای اخیر با عنایت خداوند متعال و در سایه تلاشهای انجام شده، طرحهای متعددی در حوزه ارتقای ایمنی راهها در سطح استان یزد شامل بهسازی و دو باندهکردن محورهای پرتردد، تکمیل کمربندیها، اصلاح نقاط حادثهخیز، توسعه خطوط حملونقل عمومی شهری و بینشهری، نصب و بهروزرسانی علائم و سامانههای هوشمند ترافیکی و آموزش و فرهنگسازی در زمینه ترافیک اجرا شده یا در دست اجراست.
وی معتقد است: با این حال تا رسیدن به نقطهای که شایسته مردم شریف و نجیب استان یزد و کشور است، فاصله داریم و باید با برنامهریزی دقیقتر، انسجام بیشتر و توجه ویژه به پیشگیری، مسیر را ادامه دهیم.
معاون استاندار با تاکید بر این که هیچ اولویتی بالاتر از حفظ جان انسانها نیست، از رانندگان وسایل نقلیه سبک و سنگین، موتورسواریها، فعالان حوزه حملونقل عمومی، شرکتهای حملونقل و همه شهروندان یزدی تقاضا کرد با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و سبقت غیرمجاز، توجه جدی به خستگی و خوابآلودگی در رانندگی و احترام به حقوق سایر کاربران جاده، ما را در کاهش حوادث یاری کنند.
وی همچنین از همه مدیران و مسئولان حوزههای مختلف حملونقل، عمران شهری و جادهای خواست تا با نگاه علمی، کارشناسی و جهادی، علمی و آیندهنگر، اجرای طرحها و برنامههای ایمنسازی، توسعه حملونقل پاک و پایدار و تقویت زیرساختهای هوشمند را در دستور کار مستمر خود قرار دهند.
طلائیمقدم در پایان نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره جانباختگان حوادث ترافیکی و ادای احترام به تلاشهای شبانهروزی فعالان حوزه حملونقل، پلیس، راهداری، اورژانس، هلالاحمر و تمامی خادمان عرصه ایمنی راهها، روز ایمنی حملونقل را به همه دستاندرکاران و مردم شریف استان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد؛ با همدلی و همکاری جمعی، شاهد استانی ایمنتر، شادابتر و برخوردارتر در حوزه حملونقل باشیم
نظر شما