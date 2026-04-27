به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی زیبایی‌نژاد، مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران در نشست هماهنگی اجتماعات شبانه در میادین شهر تهران در جمع مدیران فرهنگی مناطق ۲۲گانه، با تشریح روند شکل‌گیری اجتماعات مردمی پس از آغاز جنگ تحمیلی و شهادت رهبر انقلاب اسلامی، این تجمعات را حرکتی خودجوش در خونخواهی شهدا و حمایت از مدافعان وطن دانست و بر نقش پشتیبانی و تسهیلگری مدیریت شهری در استمرار آن تأکید کرد.

وی با اشاره به تجاوز رژیم آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور و شهادت رهبر انقلاب اسلامی، اظهار کرد: پس از اجتماع باشکوه مردم در صبح روز شهادت رهبر عزیز شهید در میدان انقلاب، مردم تهران تصمیم گرفتند شب‌ها در میادین، محله‌ها و مناطق مختلف در خونخواهی رهبر عزیز انقلاب، کودکان مظلوم میناب و شهدای جنگ، و نیز در محکومیت دشمن و حمایت از رزمندگانی که عملیات «وعده صادق ۴» را پیش می‌بردند، تجمع کنند.

وی با اشاره به استمرار این موج خودجوش مردمی گفت: حضور گسترده مردم و هیئت‌های مذهبی در شب‌های قدر جلوه‌ای ویژه یافت و در لحظه تحویل سال نیز تکرار شد؛ به‌گونه‌ای که شهروندان تهران سال جدید را در کنار یکدیگر و در دل همین اجتماعات آغاز کردند. سفره‌های هفت‌سین که با تصاویر رهبر شهید انقلاب، شهدای جنگ رمضان و کودکان مظلوم میناب برپا شد، نشان‌دهنده عمق همراهی مردم با جبهه مقاومت و مدافعان وطن بود.

زیبایی‌نژاد ادامه داد: این اجتماعات تا برگزاری مراسم چهلم رهبر شهید انقلاب در محور خیابان جمهوری نیز تداوم یافت و با مشارکت هیئت‌ها، گروه‌های مردمی و با کمک بسیج و فراجا و حضور پرشور مردم به شکلی منظم برگزار شد. پس از تأکید مقام معظم رهبری در پیام تحویل سال و چهلم رهبر شهید انقلاب مبنی بر استمرار حضور مردم در میدان، مدیریت شهری همچون قبل وظیفه خود دانست که با تمام توان در کنار مردم بایستد.

وی با بیان نقش شهرداری تهران تأکید کرد: مأموریت اصلی ما در این مسیر، پشتیبانی، تسهیلگری و تأمین نیازهای اجرایی اجتماعات مردمی است. امروز گروه‌های مختلف فرهنگی و مردمی پای کار آمده‌اند و ان‌شاءالله تا پایان جنگ تحمیلی سوم و تا فرمان رهبر معظم انقلاب ادامه خواهد یافت و ما نیز بر خود لازم می‌دانیم در کنار مردم شریف تهران، برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این اجتماعات در محلات، مناطق و میادین شهر تلاش و همت کنیم.

وی افزود: این اجتماعات جلوه‌ای روشن از اتحاد ملی است و فریاد مردم در میادین، پشتوانه رزمندگان اسلام در میدان و تیم مذاکره‌کننده کشور محسوب می‌شود. این حضور مردمی نشانی از حمایت‌های مردم شریف برای تحقق شروط تعیین‌شده برای پایان جنگ از سوی رهبر معظم انقلاب است که تنها با احقاق کامل آن‌ها امکان‌پذیر خواهد بود.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران در ادامه با ادای احترام به ساحت علی بن موسی الرضا، از برگزاری پنجمین اجتماع بزرگ امام‌رضایی‌ها خبر داد و گفت: این رویداد که در سال‌های گذشته با استقبال گسترده مردم همراه بوده، امسال نیز با شعار «ایرانِ امام رضا(ع)»، با فضایی حماسی، با یاد رهبر شهید انقلاب و در بیعت با سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود.

وی درباره جزئیات اجرای این برنامه افزود: گستره این اجتماع از میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی خواهد بود و روز چهارشنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۱ برگزار می‌شود. در این مسیر، پردیس‌های فرهنگی مناطق ۲۲گانه با استقرار سکوهای اجرا، مواکب پذیرایی، غرفه‌های تخصصی فرهنگی و اجتماعی و بخش‌های خدماتی میزبان شهروندان خواهند بود. همچنین غرفه‌های ورزش و سرگرمی، کارآفرینی، مادر و کودک، کودک و نوجوان و خدمات سلامت‌محور پیش‌بینی شده است. غرفه «ایران همدل» با تمرکز بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و نیز غرفه‌ای ویژه برای ثبت شکایات حقوقی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی در مسیر برپا خواهد شد.

زیبایی‌نژاد در پایان با قدردانی از تلاش مدیران و فعالان فرهنگی گفت: آنچه در این شب‌ها در تهران شکل گرفت، نماد روشنی از انسجام ملی و حضور آگاهانه مردم بود و این مسیر با قوت و همراهی مدیریت شهری تداوم خواهد یافت.