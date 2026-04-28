به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد: همزمان با فرارسیدن میلاد باسعادت امام رضا(ع)، اجتماع بزرگ امام رضایی‌ها با عنوان «ایران امام رضا(ع) در بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای» روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در تهران از میدان امام حسین(ع) تا میدان آزادی برگزار خواهد شد.

با استقرار پردیس فرهنگی هنری در محوطه‌ای حدودا ۳۰۰ متری در محدوده چهارراه ولیعصر(عج)، مجموعه‌ای متنوع از برنامه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای را برای شهروندان تدارک دیده است. این برنامه‌ها با هدف ترویج فرهنگ رضوی، ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت پیوندهای مردمی اجرا می‌شود.

این برنامه‌ها با تمرکز بر محورهای تخصصی «رسانه»، «هنر»، «اهالی کتاب» و «اهالی اندیشه» و با هدف عینیت‌بخشی به حضور آحاد ملت، با محورهایی شامل «گفتگوی مردمی»، «محور بین‌الملل»، «تکریم خانواده‌های معظم شهدا»، «فعالان مردمی مقاومت» و «محور کودک و نوجوان» طراحی شده است تا فضایی سرشار از همدلی، مقاومت و نشاط اجتماعی شکل گیرد.

در بخش هنری و در قالب «خیمه هنر»، «استودیو لباهنگ» با اجرای دابسمش آثار حماسی (با اولویت تولیدات معاونت هنری)، فضایی پرشور برای مشارکت مردمی فراهم می‌کند. همچنین هنرمندان در بخش «پارچه‌نویسی» به خلق آثار خوشنویسی و کتیبه‌نویسی روی پارچه و مقوا می‌پردازند و در بخش «چاپ پارچه» آثار تولیدی خود را به شهروندان هدیه می‌دهند. «نقاشی دیجیتال» نیز با حضور هنرمند و خلق اثر در برابر دیدگان مردم، فرصتی برای آشنایی با این هنر فراهم می‌سازد.

در بخش «نگاه گذر کاریکاتور»، آثار خلق‌شده در کارگاه‌ «تون و طبس» به نمایش درمی‌آید. همچنین در بخش «موضع‌گیری هنرمندان»، دیوارنگاره‌ای از دیدگاه هنرمندان در جنگ تحمیلی سوم تهیه شده و شهروندان نیز می‌توانند نظرات خود را در این زمینه ثبت کنند. اجرای گروه‌های نمایش و برپایی میزهای «گفت‌وگوی صمیمانه» با حضور هنرمندان رشته‌های مختلف، از دیگر برنامه‌های این رویداد است.

در ادامه، پوستر اثر جدید حسن روح‌الامین با موضوع رهبر شهید چاپ و به شهروندان اهدا می‌شود و امکان ثبت عکس یادگاری با این اثر نیز فراهم است.

همچنین بخشی از فضا به کودکان و نوجوانان اختصاص دارد. در این بخش «ورکشاپ هنری ایران، ایران امام رضاست و تنگه هرمز» برگزار می‌شود که در آن با حضور مربیان کودک تصویر حرم مطهر امام رضا(ع) و تنگه‌ی هرمز رنگ‌آمیزی می‌شود.

همچنین «شهر لگویی» با تم انیمیشن‌های مرتبط با جنگ تحمیلی سوم به صورت بازی‌های هدفمند با لگو از دیگر بخش‌های خلاقانه این برنامه به شمار می‌رود.

همچنین در این بخش، بازی‌های رومیزی و گروهی، فعالیت‌های دست‌ورزی و کارگاه‌های هنری در نظر گرفته شده تا این گروه سنی نیز در فضایی شاد و آموزنده مشارکت داشته باشند.

در حوزه رسانه، برگزاری کارگاه آموزش سواد رسانه، میزهای گفت‌وگو، کارگاه آموزش تولیدات تصویری، نمایش آثار تولیدی سازمان در جنگ اخیر و کارگاه ایده‌سازی تولیدات تلویزیونی پیش‌بینی شده است تا زمینه ارتقای دانش و مهارت فعالان رسانه‌ای و علاقه‌مندان فراهم شود.

همچنین فضایی ویژه برای پذیرایی و استقرار خبرنگاران و اهالی رسانه در نظر گرفته شده تا پوشش خبری این رویداد مردمی به‌صورت گسترده و منسجم انجام شود.

نوشتن نامه‌ی مردمی به دبیر کل سازمان ملل متحد با مضمون «نقد سکوت جهانی در برابر جنایات رژیم جنایتکار امریکا و رژیم صهیونی»، برگزاری محافل جهاد تبیین و آیین های صهیونیست شناسی با حضور صاحبنظران فرهنگی برای آگاهی بخشی نسبت به تحولات منطقه نیز توسط فرهنگسراها اجرا می شود.

همچنین برپایی میزگردهای تخصصی، عرضه کتاب و مرور نامه های جنگ، دیدار با نویسندگان برای واکاوی ادبیات پایداری و گفتمان مقاومت از جمله برنامه‌های حوزه کتاب سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در این مسیر است.

برپایی پروژه «کوچه ایران» نیز برای الگوسازی از فعالیت‌های داوطلبانه است که شامل روایت تصویری از همبستگی ملی و نمایش میدانی فعالیت های جهادی و گفتگو در باره راهکارهای تقویت مراعات مردمی است.

برگزاری این اجتماع در شرایطی صورت می‌گیرد که کشور در مقطعی حساس از مواجهه با تهدیدات و جنگ ترکیبی دشمن قرار دارد؛ از این‌رو، حضور پرشور مردم و شکل‌گیری چنین رویدادهایی، جلوه‌ای از انسجام ملی و همبستگی اجتماعی را به نمایش می‌گذارد.