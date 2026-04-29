خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛امیرماهان محمدی یکتا: امام علی بن موسی‌الرضا (ع) در حافظه تاریخی و اعتقادی مردم ایران، به‌ویژه پایتخت‌نشینان، جایگاهی فراتر از یک شخصیت صرفاً تاریخی دارند.

آموزه‌های اخلاقی، علمی و اجتماعی آن حضرت همچنان می‌تواند راهنمای خانواده‌ها، جوانان و حتی مدیران اجتماعی در استان تهران باشد؛ استانی که شتاب تحولات فرهنگی و اجتماعی در آن، بیش از هر جای دیگر کشور، نیازمند الگوهای رفتاری اصیل و عقلانی است.

سیره‌ای که محدود به تاریخ نیست تهران امروز، با همه پیچیدگی‌های زیست‌مدرن، همان دغدغه‌هایی را تجربه می‌کند که در دوران امامت امام رضا(ع) در سطحی دیگر مطرح بود؛ دغدغه حقیقت، اخلاق، صیانت از عقلانیت و تربیت نسلی پایدار و آگاه. نگاهی به سیره ایشان نشان می‌دهد که امام هشتم نه‌تنها در حوزه هدایت دینی نقش‌آفرین بودند، بلکه در ارتقای فهم اجتماعی، تکریم انسان‌ها و ایجاد فضای گفتگو و مدارا نیز منشأ اثر شدند.

در منابع تاریخی آمده است که ایشان حتی در دشوارترین شرایط سیاسی، چراغ هدایت معرفت و اخلاق را روشن نگه داشتند؛ روشی که امروز برای جامعه‌ای چون استان تهران – با تنوع فرهنگی و فشارهای اجتماعی گسترده – می‌تواند الگویی ارزشمند باشد.

تأثیر آموزه‌های رضوی بر خانواده‌های تهرانی از نگاه کارشناسان حوزه فرهنگ و تربیت، بخش مهمی از چالش‌های موجود در خانواده‌های تهرانی، ناشی از فاصله گرفتن از اصول رفتاری و اخلاقی‌ای است که در مکتب رضوی برجسته شده است؛ اصولی همچون احترام متقابل، عدالت میان فرزندان، گفت‌وگوی سازنده و تربیت مبتنی بر محبت.

حجت‌الاسلام منصورباقربیک، مدیرکل تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر نیاز جامعه پایتخت به بازخوانی آموزه‌های اخلاقی و تربیتی امام رضا(ع) اظهار کرد: تهران به دلیل تنوع جمعیتی، سرعت زندگی و حجم بالای تعاملات اجتماعی، بیش از هر شهر دیگری به الگوهای رفتاری اهل‌بیت(ع) نیاز دارد. امروز اگر می‌خواهیم خانواده‌ها و نسل جوان از آسیب‌های فرهنگی مصون بمانند، باید چارچوب‌های اخلاقی و عقلانی مکتب رضوی را در سطح محلات، مدارس و فضاهای اجتماعی تقویت کنیم.

وی افزود: سیره امام رضا(ع) بر احترام به انسان، گفت‌وگوی عقلانی و رفتار کریمانه تأکید دارد. متأسفانه بخشی از مشکلات اجتماعی ناشی از کم‌رنگ شدن همین ارزش‌هاست، برنامه‌ریزی ما در سال جاری این است که با همکاری مساجد، هیئات و مراکز فرهنگی، آموزش‌های کاربردی برگرفته از مکتب رضوی را در قالب نشست‌ها، کارگاه‌ها و برنامه‌های مناسبتی برای جوانان تهرانی اجرا کنیم.

تهران امروز و مسئولیت نهادهای فرهنگی در ترویج مکتب رضوی وجود چالش‌هایی همچون هویت‌یابی نسل جدید، فاصله گرفتن از فرهنگ گفت‌وگو، افزایش تنش‌های خانوادگی و فشارهای روانی زندگی شهری، ضرورت بهره‌گیری از سیره امام رضا(ع) را دوچندان کرده است.

ترویج معارف رضوی به کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر می شود

حجت‌الاسلام سیدمحسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر نقش نهادهای فرهنگی را در گسترش معارف رضوی چنین تبیین کرد: سیره امام رضا(ع) تنها برای یک گروه خاص یا یک دوره تاریخی نیست؛ این سیره مربوط به همه جامعه است. امروز با رشد شتابان فضای رسانه‌ای، باید از ابزارهای نوین برای انتقال پیام‌های اخلاقی و تربیتی امام هشتم استفاده کنیم. ما در استان تهران برنامه داریم مجموعه‌ای از طرح‌های ترویجی را با محوریت اخلاق رضوی در سطح شهر و شهرستان‌ها اجرا کنیم.

او ادامه داد: جامعه تهرانی تشنه آرامش و اخلاق است. اگر معارف رضوی به‌زبان روز و با شیوه‌ای جذاب ارائه شود، قطعاً می‌تواند در ارتقای سبک زندگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش‌آفرین باشد.

رفتار فردی و اجتماعی امام رضا(ع)؛ الگویی ضروری برای جامعه پایتخت بخش قابل توجهی از سیره امام رضا(ع) به رفتارهای فردی و اجتماعی ایشان بازمی‌گردد؛ رفتاری که سرشار از کرامت، ادب و توجه به شأن انسان است.

در روایت‌ها آمده است که امام هشتم، در برخورد با مردم، هیچ‌گاه سخن کسی را قطع نمی‌کردند. با خدمتکاران بر سر یک سفره می‌نشستند. کودکان را با احترام مورد خطاب قرار می‌دادند.

در عبادت، ویژگی‌هایی چون نماز اول وقت را بسیار توصیه می‌کردند، این اصول، در فضای پرتنش اجتماعی تهران، می‌تواند نقشه راهی برای کاهش تنش‌های خانوادگی، تقویت تعاملات اجتماعی و ایجاد روحیه هم‌افزایی باشد.

خورشیدی که همچنان بر تهران می‌تابد سیره و معارف امام رضا (ع) همچون خورشیدی تابناک، حتی با گذشت قرن‌ها، می‌تواند بر زندگی امروز مردم تهران نور بیفکند.

چه در حوزه تربیت خانواده، چه در مواجهه با مشکلات اجتماعی، چه در عرصه اخلاق و ارتباطات انسانی، آموزه‌های رضوی چراغی روشن برای حرکت در مسیر درست‌اند.

اگر نهادهای فرهنگی، خانواده‌ها و جوانان تهرانی بتوانند این معارف را به‌صورت کاربردی و روزآمد به کار گیرند، بی‌شک مکتب رضوی همچون گذشته، الهام‌بخش حرکتی تازه در ارتقای فرهنگ و اخلاق پایتخت خواهد بود.