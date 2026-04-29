خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سخن گفتن از «ایرانِ امام رضا(ع)» بیانگر هویتی است که ریشه در قرن‌ها ارادت، فرهنگ‌سازی و پیوند معنوی میان مردم ایران و سیره رضوی دارد،حضور حضرت رضا(ع) در خاک این سرزمین، نه‌تنها جغرافیای خراسان را دگرگون کرده، بلکه منشأ شکل‌گیری بخش مهمی از هویت دینی، اخلاقی و اجتماعی ایرانیان شده است.

این هویتی که در آیین‌ها، رفتارها، سنت‌های خدمت‌رسانی و روحیه همدلی مردم نمود یافته و همچنان الهام‌بخش زندگی امروز ایرانیان است و به انسجام اجتماعی و پایداری جامعه در برابر دشواری‌ها کمک کرده است.

الگوگیری از سیره امام رضا(ع) راهگشای بسیاری از مشکلات جامعه است

امام جمعه ساوه، در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک فرارسیدن سالروز ولادت باسعادت حضرت علی‌بن موسی‌الرضا(ع)، این مناسبت را فرصتی ارزشمند برای تبیین و ترویج فرهنگ ناب رضوی در جامعه دانست و اظهار کرد: سیره و آموزه‌های امام رضا(ع) سرشار از مفاهیم بلند انسانی، اخلاقی و اجتماعی است و اگر این آموزه‌ها در زندگی فردی و اجتماعی ما جاری شود، بسیاری از مشکلات و ناهنجاری‌ها کاهش خواهد یافت.

حجت الاسلام جعفر رحیمی با بیان اینکه فرهنگ رضوی بر پایه مهربانی، کرامت انسانی، گفتگو و احترام به انسان‌ها شکل گرفته است، افزود: امام رضا(ع) در دوران حیات مبارک خود با رفتار کریمانه، علم گسترده و اخلاق نیکو توانستند دل‌های بسیاری را جذب معارف اهل‌بیت(ع) کنند و همین ویژگی‌ها موجب شد که ایشان جایگاه ویژه‌ای در میان مسلمانان و حتی پیروان دیگر ادیان داشته باشند.

امام جمعه ساوه با اشاره به اینکه اکنون جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند الگوگیری از سیره ائمه اطهار(ع) به‌ویژه امام رضا(ع) است، افزود: در شرایطی که جهان با چالش‌های اخلاقی و اجتماعی مواجه است، بازگشت به فرهنگ اهل‌بیت(ع) می‌تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد.

وی تصریح کرد:توجه به کرامت انسان‌ها، رعایت عدالت، خدمت به مردم و گسترش روحیه همدلی از مهم‌ترین پیام‌های فرهنگ رضوی است.

حجت الاسلام رحیمی همچنین با اشاره به نقش حرم مطهر امام رضا(ع) در ایجاد وحدت و همبستگی میان مسلمانان گفت: بارگاه نورانی حضرت علی‌بن موسی‌الرضا(ع) همواره کانون عشق و ارادت میلیون‌ها انسان از نقاط مختلف جهان بوده است.

امام جمعه ساوه افزود: اکنون بسیاری از صاحب‌نظران از مفهوم «ایرانِ امام‌رضایی» سخن می‌گویند، ایرانِی که هویت فرهنگی و اجتماعی آن با معارف رضوی گره خورده و نشانه‌های این پیوند در همدلی مردم، روحیه خدمت‌رسانی، احترام به کرامت انسان و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی دیده می‌شود.

حجت‌الاسلام رحیمی با تأکید بر ضرورت گسترش فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی افزود: دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ها و نهادهای آموزشی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف، معارف و آموزه‌های امام رضا(ع) را بیش از پیش به نسل جوان معرفی کنند تا این معارف در سبک زندگی مردم نهادینه شود.

وی با اشاره به نقش محبت و مهربانی در آموزه‌های امام هشتم(ع) بیان کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیره رضوی، توجه به مردم و دستگیری از نیازمندان است، جامعه‌ای که در آن روحیه کمک به یکدیگر و همدلی تقویت شود، قطعاً جامعه‌ای پویا، سالم و امیدوار خواهد بود.

امام جمعه ساوه تصریح کرد: امید است همه ما بتوانیم با الگوگیری از سیره نورانی امام رضا(ع)، در مسیر خدمت به مردم، تقویت اخلاق اسلامی و گسترش معنویت در جامعه گام برداریم و از برکات معنوی این امام همام بهره‌مند شویم.

آموزه‌های رضوی سرشار از پیام‌های اخلاقی و تربیتی است

استاد حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک ولادت باسعادت حضرت علی‌بن موسی‌الرضا(ع)، این ایام را فرصتی ارزشمند برای بازخوانی معارف اهل‌بیت(ع) دانست و گفت: دهه کرامت یادآور جلوه‌های بی‌نظیر مهربانی، بخشندگی و کرامت انسانی است که در سیره امام رضا(ع) تجلی یافته و می‌تواند الگوی زندگی فردی و اجتماعی ما باشد.

زهرا خاطری با بیان اینکه آموزه‌های رضوی سرشار از پیام‌های اخلاقی و تربیتی است، افزود: توجه به کرامت انسان، تکریم خانواده، احترام به دیگران، گسترش مهربانی و اهتمام به خدمت‌رسانی به مردم از مهم‌ترین محورهای سیره امام رضا(ع) محسوب می‌شود و اگر این ارزش‌ها در جامعه نهادینه شود، بسیاری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی کاهش می‌یابد.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند معرفی صحیح و عمیق فرهنگ رضوی به نسل جوان هستیم. دستگاه‌های فرهنگی، مراکز آموزشی و رسانه‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق، معارف اهل‌بیت(ع) را با زبان قابل فهم و متناسب با نیازهای دوران به جامعه منتقل کنند تا این معارف در سبک زندگی مردم جاری شود.

خاطری با تأکید بر اینکه رویکرد امام رضا(ع) در مواجهه با مردم مبتنی بر محبت، گفتگو و اخلاق بود، گفت: یکی از پیام‌های اصلی سیره رضوی، تقویت روحیه همدلی و توجه به نیازمندان است. جامعه‌ای که در آن مهرورزی و یاری‌رسانی به یکدیگر تقویت شود، جامعه‌ای پویا، سالم و امیدوار خواهد بود.

وی با اشاره به نقش خادمان رضوی در مقاطع مختلف افزود: خادمان آستان رضوی و دلدادگان این مکتب همواره در بزنگاه‌های مهم تاریخی، از جمله دوران دفاع مقدس و سایر عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی، حضوری فعال داشته‌اند و این حضور نشان می‌دهد خدمت در مکتب رضوی تنها به فضای حرم محدود نمی‌شود و در شرایط مختلف، در کنار مردم و برای حفظ ارزش‌های دینی و ملی ادامه می‌یابد.

خاطری ادامه داد: روحیه ایثار، همدلی و مسئولیت‌پذیری که در سیره امام رضا(ع) ریشه دارد، سبب شده خادمان و فعالان فرهنگی با بصیرت و آگاهی در برابر توطئه‌ها و تلاش‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه در جامعه ایستادگی کنند و با تقویت وحدت، معنویت و آگاهی‌بخشی، در خنثی‌سازی این توطئه‌ها نقش‌آفرین باشند.

وی تصریح کرد: انتظار است همه ما بتوانیم با الهام از آموزه‌های امام رضا(ع) در مسیر ترویج اخلاق اسلامی، تقویت معنویت و خدمت صادقانه به مردم گام برداریم و از برکات معنوی این ایام پربرکت بهره‌مند شویم.

سیره رضوی الگویی برای گفتگو، کرامت انسانی و همزیستی در جامعه است

یک کارشناس فرهنگی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت نورانی علی‌بن موسی‌الرضا(ع) اظهار کرد: سیره رضوی مجموعه‌ای از آموزه‌های اخلاقی، اجتماعی و معرفتی است که می‌تواند در زندگی فردی و اجتماعی الهام‌بخش باشد.

عاطقه عسگری با اشاره به نقش امام رضا(ع) در ترویج فرهنگ گفت وگو افزود: یکی از ویژگی‌های برجسته دوران امامت آن حضرت، برگزاری مناظرات و گفت‌وگوهای علمی با اندیشمندان ادیان و مذاهب مختلف بود که نشان‌دهنده رویکرد عقلانی در تبیین معارف اسلامی است.

این کارشناس فرهنگی ادامه داد: امام رضا(ع) در این مناظرات با سعه‌صدر و احترام با مخاطبان خود سخن می‌گفتند و همین شیوه می‌تواند برای فضای فرهنگی و فکری امروز جامعه نیز الگو باشد، زیرا گفت‌وگوی محترمانه و مبتنی بر استدلال زمینه رشد فکری جامعه را فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه کرامت انسانی از مهم‌ترین شاخصه‌های سیره رضوی است، تصریح کرد: در روایت‌های تاریخی آمده است که امام رضا(ع) در برخورد با مردم، خادمان و نیازمندان نهایت احترام و مهربانی را رعایت می‌کردند و همواره شأن انسانی افراد را حفظ می‌کردند.

این کارشناس فرهنگی تصریح کرد: توجه به محرومان و رسیدگی به مشکلات مردم از دیگر ابعاد مهم زندگی امام رضا(ع) است و این موضوع نشان می‌دهد که در نگاه آن حضرت، دینداری با مسئولیت اجتماعی پیوند خورده است.

وی افزود: بازخوانی و ترویج این سبک زندگی می‌تواند در تقویت اخلاق اجتماعی، همدلی و روحیه خدمت در جامعه نقش مؤثری ایفا کند.

این کارشناس فرهنگی و دینی اظهار کرد:مناسبت‌هایی مانند ولادت امام رضا(ع) فرصت مناسبی برای تبیین سیره رضوی برای نسل جوان است تا این آموزه‌ها در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.