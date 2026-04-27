به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز از مکزیکوسیتی، کلودیا شینباوم در یک نشست خبری اعلام کرد مکزیک براساس توافقی جدید یکمیلیون بشکه نفت خام به ژاپن صادر خواهد کرد.
وی توضیح داد که در حال حاضر حدود یکمیلیون و ۴۰۰ هزار بشکه از مجموع تولید نفت خام این کشور برای تأمین خوراک پالایشگاههای داخلی مصرف میشود و مازاد آن راهی بازارهای جهانی میشود.
شینباوم افزود این توافق شامل ارسال یکمیلیون بشکه نفت خام در یک دوره زمانی مشخص است و ژاپن این درخواست را از طریق شرکت نفتی پمکس مطرح کرده بود که در جریان یک گفتوگوی تلفنی با آن موافقت شد.
به گفته وی، شینباوم و سانای تاکایچی، نخستوزیر ژاپن، اخیراً بر سر گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزه انرژی به توافق رسیدهاند، زیرا جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران عرضه جهانی انرژی را مختل کرده است.
براساس این گزارش، مکزیک به طور میانگین روزانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه نفت خام صادر میکند.
