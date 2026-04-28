به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، خبرگزاری رسمی امارات (WAM) روز سهشنبه (هشتم اردیبهشت) اعلام کرد که امارات متحده عربی از یکم ماه مه (۱۱ اردیبهشت) از سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و ائتلاف اوپک و متحدانش (اوپکپلاس) خارج خواهد شد، اقدامی که بهدلیل محدودیتهای تولید و سرد شدن روابط این کشور با عربستان سعودی، شایعه آن مدتی مطرح بود.
امارات برای پیشبرد سیاست خارجی خود در خاورمیانه تلاش فزایندهای کرده که این اقدامها با گذشت زمان با بعضی از مواضع ریاض در تضاد بوده است، بهویژه هنگامی که عربستان با آغاز فعالیت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، تلاشهای امارات را برای جذب سرمایههای خارجی بهطور مستقیم به چالش کشید.
در اطلاعیه امارات متحده عربی آمده است: این تصمیم بازتاب چشمانداز راهبردی و اقتصادی بلندمدت امارات و وضع در حال تحول در زمینه انرژی از جمله سرمایهگذاری سریع در تولید انرژی داخلی است و تعهد کشور را به نقشی مسئولانه، قابلاعتماد و آیندهنگر در بازارهای جهانی انرژی تقویت میکند.
این اطلاعیه میافزاید، امارات متحده عربی پس از خروج، به عملکرد مسئولانه خود همچنان ادامه میدهد و تولید مازاد را بهصورت تدریجی و حسابشده و مطابق با تقاضا و شرایط به بازار عرضه خواهد کرد.
عربستان سعودی مدتها است که عضو پرنفوذ اوپک بهشمار میآید که بخشی از قدرت این کشور در بازار نفت بهدلیل افزایش تولید نفت خام آمریکا در سالهای اخیر کاهش یافته است.
عربستان سعودی و امارات متحده عربی بهطور فزایندهای بر سر مسائل اقتصادی و سیاستهای منطقهای، بهویژه در منطقه دریای سرخ، با هم رقابت کردهاند.
رسانههای سعودی که مدتها در دبی، قطب اقتصادی امارات، مستقر بودند، در ماههای اخیر و همزمان با افزایش تنشها، به این کشور بازگشتهاند.
امارات متحده عربی ابتدا در سال ۱۹۶۷ میلادی از طریق امارت ابوظبی و بعدها با تشکیل کشور مستقل در سال ۱۹۷۱ عضو اوپک شد.
