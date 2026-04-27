۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۲

پرداخت ۴ همت تسهیلات به واحدهای تولیدی لرستان

پرداخت ۴ همت تسهیلات به واحدهای تولیدی لرستان

خرم‌آباد - استاندار لرستان از پرداخت چهار همت تومان تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به لرستان به واحدهای تولیدی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز دوشنبه در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان، اظهار داشت: دشمن غدار پس از شکست مفتضحانه در نبرد با رزمندگان سپاه، ارتش و نیروهای انتظامی در جنگ تحمیلی سوم، تغییر رویکرد داشته تا با فشار شدیدی که در ۴۷ سال گذشته به کشور وارد کرده، این بار به محاصره اقتصادی بپردازد.

وی گفت: قطعاً این توطئه و تهاجم اقتصادی دشمن نیز منجر به شکست خواهد شد.

استاندار لرستان، ادامه داد: در این راستا پیرو تأکید ریاست‌جمهور امروز، جلسه گفتگو ستاد گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد و طی آن مدیران دستگاه‌های مختلف اجرایی با تولیدکنندگان و صاحبان صنایع استان به گفتگو و بررسی مسائل این حوزه پرداختند.

شاهرخی، تأکید کرد: باتوجه‌به شرایط جنگی، تحریم و محاصره اقتصادی که صورت‌گرفته، حمایت تام و تمام دولت به معنی حاکمیت از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان معیشت مردم در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: همچنین از محل ۲۳ همت تسهیلاتی که به‌عنوان سرمایه در گردش و سرمایه ثابت برای واحدهای تولیدی در جریان سفر ریاست‌جمهوری اختصاص داده شد، میزان چهار همت به صاحبان صنایع منتخب و واجدالشرایط، پرداخت شده است.

استاندار لرستان، ادامه داد: برای تأمین نیازهای ضروری و کالاهای اساسی مردم نیز تصمیمات مقتضی گرفته شد که خوشبختانه امروز هیچ‌گونه کمبود کالایی در استان وجود ندارد.

شاهرخی، گفت: با پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دولت، کالاهای اساسی در انبارها به‌اندازه کافی وجود دارد و بحث نظارت بر قیمت‌ها و نظارت بر بازار به‌صورت جدی در جریان است.

وی بیان داشت: در این جلسه مقرر شد برای حمایت از تولید، روابط نزدیک‌تر و همکاری بیشتری بین واحدهای تولیدی و شرکت‌های خدماتی از جمله آب، برق و گاز وجود داشته باشد تا تولیدکنندگان بتوانند باتوجه‌به محدودیت‌های مالی و... موجود به ادامه فعالیت بپردازند و شاهد قطع برق، گاز و آب در این واحدها نباشیم.

کد مطلب 6812917

