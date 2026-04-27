پرداخت ۴ همت تسهیلات به واحدهای تولیدی لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز دوشنبه در حاشیه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان، اظهار داشت: دشمن غدار پس از شکست مفتضحانه در نبرد با رزمندگان سپاه، ارتش و نیروهای انتظامی در جنگ تحمیلی سوم، تغییر رویکرد داشته تا با فشار شدیدی که در ۴۷ سال گذشته به کشور وارد کرده، این بار به محاصره اقتصادی بپردازد.

وی گفت: قطعاً این توطئه و تهاجم اقتصادی دشمن نیز منجر به شکست خواهد شد.

استاندار لرستان، ادامه داد: در این راستا پیرو تأکید ریاست‌جمهور امروز، جلسه گفتگو ستاد گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد و طی آن مدیران دستگاه‌های مختلف اجرایی با تولیدکنندگان و صاحبان صنایع استان به گفتگو و بررسی مسائل این حوزه پرداختند.

شاهرخی، تأکید کرد: باتوجه‌به شرایط جنگی، تحریم و محاصره اقتصادی که صورت‌گرفته، حمایت تام و تمام دولت به معنی حاکمیت از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان معیشت مردم در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: همچنین از محل ۲۳ همت تسهیلاتی که به‌عنوان سرمایه در گردش و سرمایه ثابت برای واحدهای تولیدی در جریان سفر ریاست‌جمهوری اختصاص داده شد، میزان چهار همت به صاحبان صنایع منتخب و واجدالشرایط، پرداخت شده است.

استاندار لرستان، ادامه داد: برای تأمین نیازهای ضروری و کالاهای اساسی مردم نیز تصمیمات مقتضی گرفته شد که خوشبختانه امروز هیچ‌گونه کمبود کالایی در استان وجود ندارد.

شاهرخی، گفت: با پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دولت، کالاهای اساسی در انبارها به‌اندازه کافی وجود دارد و بحث نظارت بر قیمت‌ها و نظارت بر بازار به‌صورت جدی در جریان است.

وی بیان داشت: در این جلسه مقرر شد برای حمایت از تولید، روابط نزدیک‌تر و همکاری بیشتری بین واحدهای تولیدی و شرکت‌های خدماتی از جمله آب، برق و گاز وجود داشته باشد تا تولیدکنندگان بتوانند باتوجه‌به محدودیت‌های مالی و... موجود به ادامه فعالیت بپردازند و شاهد قطع برق، گاز و آب در این واحدها نباشیم.