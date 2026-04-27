کشف یک هزار و ۷۰۰ لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در نایین

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران انتظامی این شهرستان در راستای طرحهای مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی، موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودرو سواری و یک خودرو کامیون حامل سوخت قاچاق شدند.
وی افزود: در این راستا پس از هماهنگیهای لازم در بازرسی از این خودروها میزان هزار و ۷۲۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نایین با اشاره به دستگیری سه نفر متهم در این عملیات، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.
وی تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با قاچاقچیان و مخلان نظم اقتصادی برخورد کرده و اجازه سوءاستفاده از منابع ملی را نخواهد داد.
