۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۴۲

دستگیری متهمان تحت تعقیب و فراری در کردکوی

کردکوی- فرمانده انتظامی کردکوی از دستگیری ۳۲متهم تحت تعقیب مراجع قضائی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدفرزبود اظهار کرد: در راستای ارتقاء احساس امنیت در بین شهروندان و ناامن ساختن محیط فعالیت مجرمان، دستگیری متهمان تحت تعقیب در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در همین راستا مأموران انتظامی شهرستان موفق شدند تعداد ۳۲ متهم تحت تعقیب و متواری را در اجرای احکام قضائی دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی کردکوی با اشاره به تشکیل پرونده ومعرفی متهمان به مراجع قضائی از شهروندان خواست هشدارها و آموزش های پلیس را جدی گرفته و در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را سریعاً با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند

