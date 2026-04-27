به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سعید شهواری در نشست ویژه با مدیران کل تعزیرات حکومتی، صمت و جهاد کشاورزی لرستان ضمن تأکید بر لزوم صیانت از حقوق عامه، دستور داد تا با هرگونه اقدام سودجویانه در قالب احتکار و گرانفروشی که معیشت مردم را هدف قرار داده است، بدون اغماض و در کوتاهترین زمان ممکن برخورد قضایی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه دادگستری استان نسبت به سفره مردم حساسیت ویژهای دارد، اظهار کرد: ثبات و آرامش بازار حق مسلم مردم است و دستگاه قضایی بههیچعنوان اجازه نخواهد داد عدهای سودجو با اقدامات غیرقانونی از جمله احتکار کالاهای اساسی و گرانفروشی، فضای روانی جامعه را ملتهب و معیشت مردم را با چالش مواجه کنند.
رئیسکل دادگستری لرستان با تأکید بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی و نظارتی، تصریح کرد: مدیران کل صمت و تعزیرات حکومتی موظفاند با بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی و نظارتهای میدانی دقیق، گلوگاههای احتمالی تخلف را شناسایی کنند. دستگاه قضایی نیز در کنار این عزیزان حضور دارد تا با صدور دستورات قضایی فوری و قاطع، مانع از فعالیت سودجویان شود.
حجتالاسلام شهواری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستور ویژه اخیرش مبنی بر تشدید بازرسیها، افزود: نظارتهای ما مقطعی نخواهد بود و استمرار خواهد داشت. بهتمامی متخلفان هشدار میدهم که برخوردهای قضایی با اخلالگران نظام اقتصادی، سخت، عبرتآموز و بدون هیچگونه مماشات خواهد بود.
