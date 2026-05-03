استاندار کرمانشاه: با مخلان بازار قاطع برخورد کنید؛ تعارف نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار استان، با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت بازار اظهار کرد: در شرایط کنونی، رسیدگی به معیشت مردم مهمترین وظیفه مدیران است و هیچ اولویتی بالاتر از تأمین آرامش در سفره خانوارها وجود ندارد.
وی با اشاره به لزوم شفافیت در بیان مشکلات افزود: جلسات تصمیمگیری نباید محل پنهانکاری باشد و همه مسائل حوزه بازار باید بهصورت دقیق مطرح و برای آنها راهکار عملی ارائه شود.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: مردم حق دارند مطالبات خود را بدون واسطه مطرح کنند و مدیران نیز موظفند با حضور در میدان، واقعیتهای بازار را بهدرستی درک کرده و برای رفع آن اقدام کنند.
حبیبی با انتقاد از وضعیت فعلی نظارتها تصریح کرد: بازرسیها در حد انتظار نیست و مردم باید حضور ناظران را در بازار بهصورت محسوس ببینند، چرا که اثر نظارت زمانی مشخص میشود که در زندگی روزمره مردم نمود داشته باشد.
وی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان گفت: افرادی که در این شرایط اقدام به گرانفروشی یا احتکار میکنند، باید بهصورت علنی معرفی شده و با آنها برخورد جدی شود تا دیگران نیز از این اقدامات عبرت بگیرند.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: برخورد قانونی با متخلفان نهتنها یک اقدام اجرایی، بلکه نوعی کار فرهنگی و بازدارنده است و میتواند به اصلاح رفتار در بازار کمک کند.
حبیبی با بیان اینکه نظارتها نباید محدود به خردهفروشان باشد، افزود: باید با عوامل اصلی اخلال در بازار و محتکران بزرگ نیز برخورد جدی صورت گیرد تا عدالت در نظارتها برقرار شود.
وی همچنین بر لزوم اعلام شفاف نتایج بازرسیها تأکید کرد و گفت: ارائه گزارشهای کلی قابل قبول نیست و دستگاههای مسئول باید آمار دقیق از تعداد بازرسیها، تخلفات و برخوردهای انجامشده را به اطلاع مردم برسانند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به ضرورت حضور میدانی مدیران اظهار کرد: محل اصلی حل مشکلات، کف بازار و در میان مردم است و مسئولان باید با حضور در این فضا، از نزدیک در جریان مسائل قرار گیرند.
حبیبی در ادامه با تأکید بر ساماندهی عرضه کالاهای اساسی، گفت: نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا باید بهصورت مستمر انجام شود و اجازه داده نشود عدهای با سوءاستفاده از شرایط، معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهند.
وی با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در این حوزه افزود: همه نهادهای اجرایی، نظارتی و قضایی باید با همافزایی و هماهنگی، برای کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات اقدام کنند.
استاندار کرمانشاه در پایان تأکید کرد: حفظ اعتماد عمومی مهمترین سرمایه نظام است و با مدیریت صحیح و نظارت مستمر میتوان ضمن حمایت از بازاریان منصف، با متخلفان برخورد کرده و ثبات را به بازار بازگرداند.
نظر شما