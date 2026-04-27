  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۱۸

محورهای رایزنی میان دستیار پوتین و رییس‌جمهور مصر

در دیدار دستیار پوتین و رییس‌جمهور مصر، طرفین طیف گسترده‌ ای از موضوعات مرتبط با تضمین ثبات و امنیت کشتیرانی تجاری و همچنین مشارکت در پروژه‌ های لجستیکی راهبردی را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کامرسانت، «نیکلای پاتروشف» دستیار رئیس‌ جمهور روسیه امروز دوشنبه با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر دیدار و رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، انجمن امور دریایی روسیه (مسئول نظارت و پیگیری موضوعات مربوط به سیاست ملی دریایی) در این خصوص گزارش داد: عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر امروز دوشنبه در قاهره میزبان نیکولای پاتروشف، دستیار رئیس جمهور روسیه بود.

بر اساس اعلام نهاد ناظر بر موضوعات مربوط به سیاست ملی دریایی روسیه، طرفین طیف گسترده‌ ای از موضوعات مرتبط با همکاری‌ های دوجانبه در زمینه تضمین ثبات و امنیت کشتیرانی تجاری و همچنین مشارکت در پروژه‌ های لجستیکی راهبردی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

کد مطلب 6813044

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها