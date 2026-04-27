به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کامرسانت، «نیکلای پاتروشف» دستیار رئیس‌ جمهور روسیه امروز دوشنبه با عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر دیدار و رایزنی کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، انجمن امور دریایی روسیه (مسئول نظارت و پیگیری موضوعات مربوط به سیاست ملی دریایی) در این خصوص گزارش داد: عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر امروز دوشنبه در قاهره میزبان نیکولای پاتروشف، دستیار رئیس جمهور روسیه بود.

بر اساس اعلام نهاد ناظر بر موضوعات مربوط به سیاست ملی دریایی روسیه، طرفین طیف گسترده‌ ای از موضوعات مرتبط با همکاری‌ های دوجانبه در زمینه تضمین ثبات و امنیت کشتیرانی تجاری و همچنین مشارکت در پروژه‌ های لجستیکی راهبردی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.