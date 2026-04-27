مراسم بزرگداشت سالگرد شهادت سیدالشهدای خدمت در مشهد برگزار می شود

جاوید کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز دهه کرامت، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، هنری و اجتماعی با هدف ترویج فرهنگ رضوی و ایجاد شور و نشاط در سطح شهر مشهد برنامهریزی و اجرا شده است.
وی افزود: در حوزه فضاسازی شهری، اکرانهای گسترده با شعار «لشکریان امام رضا(ع)» در بیش از ۲۰۰ نقطه از سطح شهر انجام شده و تلاش کردهایم حالوهوای این ایام را در فضای شهری متجلی کنیم.
کیانی با اشاره به نصب المانهای شهری تصریح کرد: چندین المان با مضامین رضوی در نقاط مختلف شهر جانمایی شده که از جمله آنها میتوان به المان «دروازه بهشت» در ورودی محور قوچان به مشهد با ارتفاع حدود ۱۳ متر اشاره کرد که برای نخستینبار بهصورت دائمی نصب شده است. همچنین المانهای مزین به «یا رضا(ع)» در میادین شاخص شهر نصب شدهاند.
معاون شهردار مشهد ادامه داد: در بخش برنامههای مردمی، «اجتماع بزرگ دختران» همزمان با ولادت حضرت معصومه(س) با شعار «بعثت دختران مشهدالرضا» برگزار شد. همچنین برنامه «ایران جان» با محوریت کنشگری نوجوانان در حوزههای قرآنی، هنری و رسانهای از دیگر رویدادهای این ایام بوده است.
وی خاطرنشان کرد: اجرای طرح «شهر دخترانه» با هنرنمایی نوجوانان در حوزه نقاشی و طراحی، راهاندازی تریبون کودک و نوجوان، تولید بستههای بازی در فرهنگسرای کودک و اجرای برنامه «وطنیار» با مشارکت کودکان از دیگر اقدامات انجامشده است.
کیانی با اشاره به مشارکت گسترده نوجوانان گفت: بیش از ۴۰ هزار نوجوان در قالب برنامههای فرهنگی در حرم مطهر رضوی و با همکاری تشکلهای فرهنگی حضور داشتهاند.
رئیس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد درباره برنامههای پیشرو نیز بیان کرد: «اجتماع بزرگ لشکریان امام رضا(ع)» در شب میلاد آن حضرت، سهشنبه از ساعت ۱۹ در خیابان امام رضا(ع) برگزار میشود که با برپایی استیجهای متعدد، غرفههای فرهنگی و خدماتی و با مشارکت آستان قدس رضوی و هیئتهای مذهبی همراه خواهد بود.
وی همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت آیتالله شهید رئیسی از شهدای خدمت خبر داد و گفت: این مراسم با حضور مردم و تشکلهای مذهبی در میدان شهدا برگزار میشود و آیتالله علمالهدی به عنوان سخنران در این برنامه حضور خواهد داشت.
کیانی تأکید کرد: این برنامهها با هدف گرامیداشت دهه کرامت، تقویت هویت دینی و ایجاد فضای همدلی و نشاط اجتماعی در میان شهروندان مشهدی طراحی و اجرا شده است.
نظر شما