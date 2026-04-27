شهید رئیسی حکمرانی را در امتداد حاکمیت ولایت فقیه اجرا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علم الهدی شامگاه دوشنبه ۷ اردیبهشتماه در اجتماع مردمی عرصه میدان شهدا همزمان با دومین سالگرد شهادت آیتالله سیدابراهیم رئیسی سخنرانی به تبیین نسبت «حاکمیت ولایت فقیه» و «حکمرانی در کشور» پرداخت.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به سخنان رهبرشهید درباره فقدان رئیسجمهور شهید افزود: حضرت امام خامنه ای(ره) پس از شهادت آیتالله رئیسی فرمودند؛ هیچکس در این کشور به اندازه ایشان از این حادثه خسارت ندیده است و این فقدان برای ایشان بسیار جانکاه بوده است.
وی در ادامه سخنان خود با طرح این پرسش که آیا گفته میشود مظلومیت رهبرشهی انقلاب از زمان شهادت آیتالله رئیسی آغاز شده است، یک مبالغه است یا واقعیتی قابل استدلال، به تشریح مبانی نظام ولایی پرداخت.
علم الهدی گفت: در نظام جمهوری اسلامی حاکمیت با ولیفقیه است و معنای نظام ولایی نیز همین حاکمیت است که در سیاستگذاریهای کلان کشور نقش اساسی دارد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: در اعتقاد شیعه، ولایت از آنِ خداوند است و مظهر اجرای این ولایت، امام معصوم است.
به گفته وی، در دوران غیبت امام زمان(عج)، مجتهد جامعالشرایط به عنوان حجت امام زمان مسئول اجرای حاکمیت الهی در جامعه است و از این رو ولایت بر جان، مال و سرنوشت مردم در چارچوب نظام اسلامی به ولیفقیه سپرده میشود.
حکمرانی باید بر اساس اراده ولیفقیه باشد
علمالهدی با بیان اینکه حاکمیت ولایت فقیه برای تحقق عملی به حکمرانی نیاز دارد، تأکید کرد: همه سازوکارهای مدیریتی کشور در حوزههای اجرایی، قانونگذاری و قضایی باید بر اساس اراده و منویات ولیفقیه شکل بگیرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی یادآور شد: حتی انتخاب رئیسجمهور توسط مردم نیز تا زمانی که از سوی ولیفقیه تنفیذ نشود، به حاکمیت رسمی و مشروع در کشور تبدیل نمیشود.
وی ادامه داد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی یکی از دغدغههای جدی جامعه انقلابی، تطبیق حکمرانی دولتها با حاکمیت ولایت فقیه بوده است.
علم الهدی با اشاره به تجربه دولتهای پس از انقلاب گفت: دولت موقت مهندس بازرگان در اجرای حکمرانی بر اساس منویات امام خمینی(ره) با دشواری مواجه شد و خود نیز به نوعی به ناتوانی در همراهی کامل با مسیر امام اذعان کرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی همچنین به دوران ریاستجمهوری رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: ساختار قانون اساسی در آن زمان به گونهای بود که نخستوزیر دولت را تشکیل میداد و همین مسئله باعث میشد هماهنگی کامل میان دولت و منویات ولایت شکل نگیرد؛ موضوعی که به گفته او از دورههای دشوار برای رهبر انقلاب به شمار میرفت.
وی افزود: در دولتهای بعدی نیز در برخی موارد فاصله یا اختلافنظرهایی میان دستگاه اجرایی و رهنمودهای رهبری وجود داشت که برای جامعه دینی نگرانیهایی ایجاد میکرد.
علم الهدی در ادامه با اشاره به دولت سیزدهم، مهمترین ویژگی آن را تطبیق برنامههای اجرایی با منویات رهبر انقلاب دانست و گفت: آیتالله رئیسی در تصمیمگیریها همواره نظر رهبری را ملاک عمل قرار میداد و تلاش میکرد حکمرانی کشور در امتداد حاکمیت ولایت فقیه قرار گیرد.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی به نقل از فرمانده فقید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهید سردار حسین سلامی، به ماجرای اجرای عملیات «وعده صادق» اشاره کرد و گفت: در جلسهای که پیش از آغاز عملیات با رئیسجمهور وقت برگزار شد، درباره پیامدهای اقتصادی احتمالی عملیات هشدار داده شد؛ با این حال آیتالله رئیسی تأکید کرده بود که وقتی فرمان رهبری صادر شده، عملیات باید اجرا شود و مدیریت پیامدهای اقتصادی آن بر عهده دولت خواهد بود.
وی این رویکرد را نمونهای از هماهنگی حکمرانی با حاکمیت ولایت فقیه دانست.
ویژگیهای شخصیتی و مدیریتی شهید رئیسی
علم الهدی همچنین با اشاره به ویژگیهای شخصیتی شهید رئیسی گفت: این شهید بزرگوار در کنار فعالیتهای اجرایی گسترده و تلاش برای محرومیتزدایی، همواره خود را «سرباز رهبری» میدانست و در مواجهه با ابراز محبت مردم نیز تأکید میکرد که خدمات انجامشده در سایه هدایت رهبری است.
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: شهید رئیسی در عرصههای مختلف از ترویج دین، قرآن و دفاع از مقدسات اسلامی نیز استفاده میکرد و نمونهای از آن را در اقدام او در سازمان ملل و حمایت از قرآن کریم دانست.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره رئیسجمهور شهید ابراز امیدواری کرد: جامعه قدردان خدمات او باشد و راه خدمت صادقانه به مردم ادامه یابد.
