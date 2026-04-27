میزبانی حرم مطهر رضوی از ستارگان قرآنی جهان اسلام 

به گزارش خبرگزاری مهر، هم زمان با فرارسیدن روز میلاد مسعود و فرخنده حضرت علی بن موسیالرضا (ع)، محفل نورانی «کرسی تلاوت رضوی»، با حضور نخبگان قرآنی، اساتید بینالمللی و حافظان کلامالله مجید در بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) برگزار میشود.
این مراسم معنوی که با اجرای هادی صلحجو همراه است، روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵ در رواق امام خمینی (ره) میزبان زائران و مجاوران مشتاق است.
در این محفل قرآنی که به مناسبت فرخنده روز تولد امام رضا (ع) تدارک دیده شده است، قاریان ممتاز و نامآشنای جهان اسلام به تلاوت آیات نورانی وحی میپردازند.
اساتید و پیشکسوتانی همچون جواد پناهی، احمد ابوالقاسمی و سید جواد حسینی با تلاوتهای مجلسی خود، فضای رواق امام خمینی (ره) را معطر به شمیم قرآن میکنند.
در کنار اساتید بینالمللی، قاریان جوان و آیندهدار کشورمان از جمله علی ارجمندی، سبحان نعیمی و سبحان عبداللهی نیز در این کرسی تلاوت به اجرای برنامه میپردازند. همچنین بخشی از این محفل به حافظان نوجوان اختصاص دارد که در آن برادران سید محمدعلی و سید محمدصادق حسینی، تسلط خود بر محفوظات قرآنی را به نمایش میگذارند.
یکی از بخشهای محوری و شاخص این مراسم، رونمایی از پوستر رویداد بینالمللی «اذان فاخر رضوی» است. این رویداد باهدف شناسایی، معرفی و ارتقای سطح کیفی اذان در جهان تشیع و تجلیل از مؤذنان برتر طراحی شده است.
در ادامه این برنامه، گروه ملی تواشیح امام رضا (ع) با اجرای نغمات آیینی و همخوانی در مدح و ثنای حضرت ثامنالحجج (ع)، نشاط معنوی این محفل را دوچندان میکند.
