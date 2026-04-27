۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷

میزبانی حرم مطهر رضوی از ستارگان قرآنی جهان اسلام 

مشهد- همزمان با سال روز میلاد حضرت ثامن‌الحجج (ع)، محفل باشکوه «کرسی تلاوت رضوی»، با حضور اساتید برجسته بین‌المللی در رواق امام خمینی (ره)، برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هم زمان با فرارسیدن روز میلاد مسعود و فرخنده حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع)، محفل نورانی «کرسی تلاوت رضوی»، با حضور نخبگان قرآنی، اساتید بین‌المللی و حافظان کلام‌الله مجید در بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) برگزار می‌شود.

این مراسم معنوی که با اجرای هادی صلح‌جو همراه است، روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵ در رواق امام خمینی (ره) میزبان زائران و مجاوران مشتاق است.

در این محفل قرآنی که به مناسبت فرخنده روز تولد امام رضا (ع) تدارک دیده شده است، قاریان ممتاز و نام‌آشنای جهان اسلام به تلاوت آیات نورانی وحی می‌پردازند.

اساتید و پیشکسوتانی همچون جواد پناهی، احمد ابوالقاسمی و سید جواد حسینی با تلاوت‌های مجلسی خود، فضای رواق امام خمینی (ره) را معطر به شمیم قرآن می‌کنند.

در کنار اساتید بین‌المللی، قاریان جوان و آینده‌دار کشورمان از جمله علی ارجمندی، سبحان نعیمی و سبحان عبداللهی نیز در این کرسی تلاوت به اجرای برنامه می‌پردازند. همچنین بخشی از این محفل به حافظان نوجوان اختصاص دارد که در آن برادران سید محمدعلی و سید محمدصادق حسینی، تسلط خود بر محفوظات قرآنی را به نمایش می‌گذارند.

یکی از بخش‌های محوری و شاخص این مراسم، رونمایی از پوستر رویداد بین‌المللی «اذان فاخر رضوی» است. این رویداد باهدف شناسایی، معرفی و ارتقای سطح کیفی اذان در جهان تشیع و تجلیل از مؤذنان برتر طراحی شده است.

در ادامه این برنامه، گروه ملی تواشیح امام رضا (ع) با اجرای نغمات آیینی و هم‌خوانی در مدح و ثنای حضرت ثامن‌الحجج (ع)، نشاط معنوی این محفل را دوچندان می‌کند.

