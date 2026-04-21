به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل شهریاری از تمامی متخصصان، مهارت‌آموختگان، تشکل‌های مردمی و گروه‌های جهادی استان دعوت کرد تا با ثبت‌نام در پویش ملی «امداد ایران ماهر»، در عملیات امداد و بازسازی مناطق آسیب دیده در مواقع بحران مشارکت فعال داشته باشند.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای سیستان و بلوچستان از راه‌اندازی رسمی پویش ملی امداد ایران ماهر در استان خبر داد و بیان کرد: این پویش با هدف ایجاد «بانک اطلاعاتی ملی نیروهای متخصص داوطلب» و با محوریت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور طراحی شده تا در مواقع بروز حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه، بتوان از ظرفیت‌های مهارتی مردمی به‌صورت سازمان‌یافته و سریع بهره برد.

وی با اشاره به گستردگی دامنه مشارکت در این پویش تاکید کرد: از تمامی همکاران، مربیان، استادکاران، متخصصان، مهارت‌آموختگان، شهروندان دارای مهارت‌های فنی، تشکل‌های مردمنهاد، گروه‌های جهادی، اصناف، بازاریان و تمامی علاقه‌مندان واجد شرایط در سطح استان دعوت می‌شود تا در این حرکت ملی ثبت‌نام کنند.

شهریاری رشته‌های اولویت‌دار مورد نیاز این پویش را جوشکاری (صنعتی و ساختمان)، تأسیسات مکانیکی و گرمایشی، برق صنعتی و ساختمان، تعمیرات لوازم خانگی و خدمات فنی خودروهای آسیب دیده عنوان کرد.

مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای سیستان و بلوچستان اظهار داشت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به درگاه الکترونیکی پویش به آدرس emdad.irantvto.ir، اطلاعات هویتی، مدارک مهارتی و تخصص‌های خود را ثبت کنند.

شهریاری در پایان اهداف این پویش را ایجاد شبکه ملی نیروهای متخصص داوطلب برای پاسخگویی سریع به بحران‌ها، کاهش زمان بازسازی و بازتوانی مناطق آسیب دیده، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و محلی در مدیریت بحران و تقویت فرهنگ مشارکت اجتماعی و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای عنوان کرد.