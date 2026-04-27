عباسی: اولویت نخست دولت تسریع در ورود کالاهای اساسی به کشور است 

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسنعباسی عصر دوشنبه در جریان بازدید از زیرساختهای مرزی شهرستان آستارا با تأکید بر ضرورت تحول در مدیریت مرزها گفت: دیگر نمیتوانیم مانند قبل از دوران جنگ و تحولات اخیر عمل کنیم؛ امروز نیازمند سرعت، دقت و شفافیت در همه فرآیندهای مرزی هستیم.
وی با اشاره به اهمیت کنترلهای هویتی و اسناد مسافرتی افزود: در گذشته مشکلاتی در جمعآوری و کنترل گذرنامهها وجود داشت، اما اکنون با سامانههای جدید، هویت افراد و اسناد مسافرتی بهصورت دقیق و لحظهای کنترل میشود و این موضوع برای ما بسیار حیاتی است.
مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور با بیان اینکه تأمین آرامش جامعه و روانسازی ترددها از وظایف اصلی دستگاههای مرزی است، اظهار داشت: همانطور که نیروهای نظامی در خط مقدم با تهدیدات دشمن مقابله میکنند، ما نیز باید در پشت جبهه آرامش مردم را حفظ کنیم. تأمین کالاهای اساسی، تسهیل ورود محمولهها و جلوگیری از ایجاد هرگونه شائبه درباره کمبود یا اختلال، از اولویتهای ماست. مرزهای کشور باز است و با کنترلهای امنیتی، همه ترددها میتواند بدون مشکل انجام شود.
وی با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در مرزها گفت: نباید ذخیرهسازی طولانیمدت کالا در مرزها داشته باشیم. تخلیه، بارگیری و انتقال باید بلافاصله و با سرعت انجام شود. حتی در حوزه تأمین سوخت نیز به بنادر امیرآباد، نوشهر و دیگر نقاط شمالی ابلاغ شده که آمادگی کامل داشته باشند.
رئیس کارگروه گذرگاههای رسمی کشور با اشاره به اولویتبندی ورود و خروج کالاها افزود: اولویت نخست ما کالاهای اساسی است؛ سپس صادرات، واردات کالاهای مورد نیاز تولید و در نهایت ترانزیت. اگر کشتی حامل کالا در کاسپین یا دیگر بنادر شمالی آماده تخلیه باشد، باید بدون معطلی عملیات انجام شود.
وی با انتقاد از برخی ناهماهنگیها در پذیرش روزانه کامیونها و محمولهها گفت: نمیتوانیم آمارهای غلط یا توقعات غیرواقعی را به دولت منتقل کنیم. باید واقعیتها را شفاف بیان کرد. برای افزایش ظرفیت پذیرش و سرعتبخشی به عملیات، نیازمند اعتبارات، تجهیزات، نیروی انسانی و تعامل بیندستگاهی هستیم.
عباسی در بخش دیگری از سخنان خود درباره هدف سفر کارگروه گذرگاههای رسمی کشور به آستارا اظهار داشت: این بازدید با هدف بررسی ظرفیتهای مرزهای زمینی، ریلی و دریایی انجام شد. از پل مرزی، پایانه ریلی و بخشهای مختلف مرز آستارا بازدید کردیم. بخشی از زیرساختها با تلاش دستگاههای ملی، استاندار گیلان و فرماندار آستارا تأمین شده، اما تکمیل زیرساختها و روانسازی تجارت همچنان ضروری است.
وی با اشاره به نقش کشور آذربایجان در روند ترددها گفت: افزایش ظرفیت پذیرش خودروها از سوی طرف آذربایجانی و همچنین افزایش ساعات کاری و تکمیل راهآهن انزلی–آستارا از موضوعات مهمی است که باید پیگیری شود.
عباسی افزود: طبق تأکید ریاست محترم جمهوری و معاون اول، بازدید از مرزها با هدف تسریع در تأمین کالاهای اساسی و تقویت صادرات، واردات و ترانزیت انجام میشود. خوشبختانه مرز آستارا فعال است و اقدامات خوبی صورت گرفته، اما بخشی از چالشها نیازمند تصمیمات ملی و پشتیبانی ساختاری است.
مدیرکل امور مرزی وزارت کشور در پایان گفت: این سفر فرصتی برای استان گیلان و شهرستان آستارا است تا با فعالتر شدن مرز و ارتقای سطح تجارت، شاهد افزایش اشتغال، جذب سرمایهگذاری و رونق منطقه باشیم. از همه دستگاهها انتظار داریم مسائل را شفاف بیان کنند تا تصمیمات دقیق و مؤثر اتخاذ شود.
