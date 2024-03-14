  1. استانها
  2. گیلان
۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۳۴

مدیر کل گمرک آستارا:

افزایش ترافیک در مرز آستارا موقتی است

افزایش ترافیک در مرز آستارا موقتی است

آستارا- مدیر کل گمرک آستارا با اشاره به ایجاد صف‌های طولانی طی چند روز اخیر در مرز آستارا گفت: افزایش ترافیک در مرز آستارا موقتی است.

علی حسین ذوالقدری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به بهبود زیرساخت‌های ترانزیتی و حمل و نقل زمینی در بندر آستارا طی سال جاری و بهره برداری از سایت موقت پایانه مرزی امروز شرایط تردد کامیون‌های ترانزیتی در مرز آستارا در مقایسه با گذشته بسیار بهبود یافته است و روند تردد کامیون‌های ترانزیتی را در مقایسه با یک سال قبل به طور قابل توجهی تسهیل کرده است.

مدیر کل گمرک بندر آستارا به ایجاد صف‌های طولانی در چند روز اخیر در مرز آستارا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تلاش صادر کنندگان نسبت به صادرات کالاهای صادراتی علی الخصوص کالاهای محصولات کشاورزی و میوه و تره بار و دیگر کالاهای ترانزیتی قبل از آغاز تعطیلات به کشورهای همسایه، به صورت مقطعی در چند روز گذشته شاهد افزایش کامیون‌ها هستیم.

افزایش ترافیک در مرز آستارا موقتی است

وی با اشاره به تلاش‌ها برای افزایش ظرفیت ورود و خروج کامیون‌های ترانزیت از مرز آستارا گفت: در ماه جاری و طی روزهای گذشته دو ملاقات با مسؤولان گمرک کشور جمهوری آذربایجان داشته‌ایم و با توافقاتی که انجام شد تمام تلاش‌ها بر این شده که در روزهای پایانی سال با افزایش ترددها مدت در صف ماندن کامیون‌ها به حالت عادی بازگردد.

کد مطلب 6055072

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها