باقری: آستارا به عنوان تنها بندر چند وجهی کشور نیازمند توجه ملی است 

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری عصر دوشنبه در جلسه کارگروه گذرگاه‌های رسمی کشور که با حضور رئیس و اعضای این کارگروه در فرمانداری آستارا برگزار شد، با اشاره به جایگاه منحصربه‌فرد شهرستان آستارا در شبکه حمل‌ونقل کشور گفت: آستارا تنها بندر بخش خصوصی کشور است که همزمان از ظرفیت‌های ریلی، دریایی و جاده‌ای برخوردار است و چنین شرایطی در هیچ‌یک از بنادر ایران وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بخشی از زیرساخت‌های بندر آستارا همچنان با مشکلاتی مواجه است، افزود: با وجود این نواقص، فعالیت‌ها در دو سال اخیر به‌صورت مستمر و مؤثر انجام شده و کار روی زمین نمانده است. امروز با توجه به شرایط کشور و تحولات اخیر، نگاه ملی بر این است که بنادر شمالی به‌ویژه آستارا و انزلی تقویت شوند تا بخش مهمی از نیازهای صادراتی و وارداتی از این مسیر تأمین شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان با اشاره به بازدید مشترک اعضای کارگروه از زیرساخت‌های مرزی و بندری آستارا اظهار داشت: مسائل و مشکلات مطرح شد و جمع‌بندی اولیه انجام گرفت. علاوه بر این موارد، دو موضوع مهم امنیتی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی در تشریح این دو موضوع گفت: نخست، پروژه انسداد مرز است که برای سال مالی ۱۴۰۴ مبلغ ۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، اما براساس بررسی‌های امروز، برای تکمیل آن ۱۲ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این موضوع در جلسات کارویژه مرز نیز مطرح شده و انتظار می‌رود در این سفر مورد توجه ویژه قرار گیرد.

باقری ادامه داد: موضوع دوم، هوشمندسازی و الکترونیکی کردن فرآیندهای مرزی است که باید همزمان با سایر طرح‌ها در دستور کار قرار گیرد تا مدیریت مرز آستارا به‌صورت یکپارچه و کارآمد انجام شود.

معاون استاندار در پایان با تأکید بر ضرورت نگاه ویژه ملی به آستارا گفت: هدف این است که مرز آستارا به‌عنوان مرکز مبادله واردات و صادرات کالا نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشد و با تکمیل زیرساخت‌ها شاهد تحولات مثبت در آینده نزدیک باشیم.