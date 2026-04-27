۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۴۰

بازی‌های ساحلی آسیا - سانیا

علی نژاد: بازیکنان فوتبال ساحلی با همه توان جنگیدند

علی نژاد: بازیکنان فوتبال ساحلی با همه توان جنگیدند

دبیر کل کمیته ملی المپیک گفت: بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی هر آنچه که در توان داشتند در زمین پیاده کردند و من ندیدم کسی کم فروشی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پس از صعود از گروه خود، در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های ساحلی آسیا امروز (دوشنبه، ۷ اردیبهشت) به مصاف فلسطین رفت و با نتیجه ۹ بر یک پیروز شد. ملی‌پوشان در دیدار فینال به مصاف عمان خواهند رفت‌.

مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک پس از صعود ملی‌پوشان به مرحله فینال در رختکن تیم ملی گفت: امروز تیم ملی کبدی ساحلی با غلبه بر هند به مدال طلا رسیدند.بازی سخت و درگیرانه‌ای داشتند چون هندی‌ها صاحب این رشته هستند. این نشان می‌دهد ورزشکاران ما با غیرتی که دارند در هر بازی جانانه می‌جنگند.

وی خطاب به فوتبالیست‌های ساحلی گفت: شما هم غیرت کردید و جانانه جنگیدید. شما هر آنچه که در توان داشتید در زمین پیاده کردید و من ندیدم کسی کم فروشی کند. شاید حتی فراتر از توان خودتان در زمین بازی کردید. امیدوارم پس فردا بتوانید در فینال هم با همه توان بجنگید و جشن پیروزی بگیرید.

