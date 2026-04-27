علی نژاد: بازیکنان فوتبال ساحلی با همه توان جنگیدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران پس از صعود از گروه خود، در مرحله نیمه نهایی رقابتهای ساحلی آسیا امروز (دوشنبه، ۷ اردیبهشت) به مصاف فلسطین رفت و با نتیجه ۹ بر یک پیروز شد. ملیپوشان در دیدار فینال به مصاف عمان خواهند رفت.
مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک پس از صعود ملیپوشان به مرحله فینال در رختکن تیم ملی گفت: امروز تیم ملی کبدی ساحلی با غلبه بر هند به مدال طلا رسیدند.بازی سخت و درگیرانهای داشتند چون هندیها صاحب این رشته هستند. این نشان میدهد ورزشکاران ما با غیرتی که دارند در هر بازی جانانه میجنگند.
وی خطاب به فوتبالیستهای ساحلی گفت: شما هم غیرت کردید و جانانه جنگیدید. شما هر آنچه که در توان داشتید در زمین پیاده کردید و من ندیدم کسی کم فروشی کند. شاید حتی فراتر از توان خودتان در زمین بازی کردید. امیدوارم پس فردا بتوانید در فینال هم با همه توان بجنگید و جشن پیروزی بگیرید.
