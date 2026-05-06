به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی ۱۳ تیم شرکت کننده در رقابت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ تایلند را اعلام کرد.

اسامی تیم های شرکت کننده:

تایلند (میزبان)، ایران، افغانستان، بحرین، عراق، ژاپن، لبنان، عمان، فلسطین، عربستان، امارات، ازبکستان و ویتنام.

در مقایسه با دوره قبل رقابت‌ها که با حضور ۱۶ تیم برگزار شد، تیم‌های کویت، چین، اندونزی، هند و مالزی اعلام آمادگی خود را برای شرکت در این دوره اعلام نکردند و تیم‌های ازبکستان و فلسطین به این دوره از رقابت‌ها اضافه شدند.

رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ در آبانماه سال جاری به میزبانی کشور تایلند برگزار خواهد شد.