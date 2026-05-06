۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۳۰

اعلام تیم‌های حاضر در جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا اسامی ۱۳ تیم شرکت کننده در رقابت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ تایلند را اعلام کرد.

اسامی تیم های شرکت کننده:

تایلند (میزبان)، ایران، افغانستان، بحرین، عراق، ژاپن، لبنان، عمان، فلسطین، عربستان، امارات، ازبکستان و ویتنام.

در مقایسه با دوره قبل رقابت‌ها که با حضور ۱۶ تیم برگزار شد، تیم‌های کویت، چین، اندونزی، هند و مالزی اعلام آمادگی خود را برای شرکت در این دوره اعلام نکردند و تیم‌های ازبکستان و فلسطین به این دوره از رقابت‌ها اضافه شدند.

رقابت‌های جام ملت‌های فوتبال ساحلی آسیا ۲۰۲۶ در آبانماه سال جاری به میزبانی کشور تایلند برگزار خواهد شد.

