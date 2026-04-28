به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، ملیپوشان در حالی برنامههای خود را با حرکات نرمشی و کششی در قالب چند گروه آغاز کرده بودند که وزش باد شدید و طوفان ناگهانی، فضای تمرین را تحت تأثیر قرار داد. شدت طوفان به حدی بود که احتمال توقف تمرین وجود داشت، اما با دستور امیر قلعهنویی، برنامهها بدون وقفه ادامه پیدا کرد.
در ادامه، بارش باران نیز به شرایط خاص تمرین افزود تا ملیپوشان در فضایی کاملاً متفاوت، برنامههای خود را دنبال کنند.
در بخشهای فنی، بازیکنان به چهار گروه سفید، قرمز، زرد و سرمهای تقسیم شدند و تمرینات استقامتی و سرعتی را پشت سر گذاشتند. سپس همین گروهها به اجرای بازی «آقاوسط» با تأکید بر تکضرب و سرعت بالا پرداختند.
در ادامه تمرین، بازیکنان بر اساس پستهای تخصصی خود به سه گروه مدافعان، هافبکها و مهاجمان تقسیم شدند و هر گروه در قالب دو تیم، تمرینات تاکتیکی اختصاصی را مرور کردند.
در بخش بعدی، این سه گروه بهصورت جداگانه در یکپنجم زمین، بازیهای درونتیمی برگزار کردند.
دروازهبانان نیز همچون روزهای گذشته، زیر نظر مربیان خود، تمرینات اختصاصی را دنبال کردند.
در بخش پایانی تمرین که زیر نظر مستقیم امیر قلعهنویی و در شرایط بارش شدید باران برگزار شد، بازیکنان با تمرکز بر حرکت در عمق، عبور از موانع و استفاده از پاسهای طولی و عرضی، موقعیتسازی و گلزنی را تمرین کردند.
در ادامه همین بخش، ارسال از جناحین نیز در دستور کار قرار گرفت؛ بهطوریکه مدافعان راست و چپ با نفوذ از کنارهها، توپها را روی دروازه ارسال میکردند و بازیکنان خط حمله وظیفه تبدیل این موقعیتها به گل را بر عهده داشتند.
نظر شما