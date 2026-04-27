احداث ۳۸ جایگاه شارژ اتوبوس و خودروهای برقی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب عبدالله‌پور روز دوشنبه در تشریح سیاست‌های مدیریت شهری در حوزه کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و توسعه حمل‌ونقل پایدار، اظهار کرد: در راستای حمایت از توسعه ناوگان برقی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک، اجرای طرح احداث ۳۰ جایگاه شارژ خودروهای سواری در ۱۰ نقطه کلیدی و پرتردد شهر تبریز در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به جانمایی هدفمند این ایستگاه‌ها تصریح کرد: این جایگاه‌ها با هدف تسهیل دسترسی شهروندان و رانندگان حمل‌ونقل عمومی و با هدف تسریع در روند استفاده از خودروهای برقی مکان‌یابی شده‌اند؛ به‌طوری که نقاطی همچون جنب پارک «آنالار و آنالار»، «باغلارباغی» و «پارک باغشمال» از جمله محل‌های استقرار این ایستگاه‌ها هستند.

عبدالله‌پور با تأکید بر اینکه این جایگاه‌ها پس از تکمیل فرآیندهای فنی و اجرایی با سرعت هرچه تمام به ظرفیت زیرساختی شهر افزوده خواهند شد، افزود: علاوه بر خودروهای سواری، ۸ جایگاه ویژه شارژ اتوبوس‌های برقی نیز تا ۴۵ روز آینده آماده بهره‌برداری خواهد بود.

وی در خصوص نحوه بهره‌برداری از ایستگاه‌های اتوبوس از جایگاه های شارژ برقی در میدان آذربایجان گفت: اتوبوس‌های برقی با توجه به نیاز، شبانه شارژ خواهند شد و در طول روز، خودروهای سواری برقی نیز می‌توانند از این جایگاه‌ها استفاده کنند. طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، زمان شارژ کامل اتوبوس‌های برقی دو ساعت و زمان شارژ خودروهای سواری در این جایگاه‌ها حدود ۲۰ دقیقه برآورد شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل ونقل شهرداری تبریز با اشاره به تردد بیش از ۲ هزار خودرو برقی در سطح کلان‌شهر تبریز، خاطرنشان کرد: اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد جایگاه‌های شارژ خودروهای سواری و اتوبوس‌های برقی در تبریز پیش‌بینی و تخصیص یافته است که امیدواریم با تکمیل این پروژه‌ها، گام مؤثری در ارتقای کیفیت هوای شهر و توسعه حمل‌ونقل پاک برداشته شود.

این پروژه با همکاری و مشارکت سازمان عمران شهرداری تبریز و همچنین در چارچوب برخی نیازهای اجرایی با مشارکت بخش خصوصی در حال انجام است تا با هم‌افزایی ظرفیت‌های شهری و بهره‌گیری از توان سرمایه‌گذارهای علاقه‌مند، روند احداث جایگاه‌های شارژ با سرعت بیشتری پیش برود.