به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است:به اطلاع مردم شریف استان می‌رساند، امروز دوشنبه ۱۷ فروردین، یک محل نظامی در قراملک و یک خودروی سبک شخصی در تفرجگاه عینالی مورد حمله دشمن متجاوز صهیونی ـ آمریکایی قرار گرفت که الحمدلله در این حملات، هیچ یک از هموطنان شریف آسیب ندیدند.

همچنین، امروز سه واحد نظامی کشورمان در اطراف شهر تبریز با پهبادهای دشمن متخاصم درگیر شدند.

بدین ترتیب مجموع شهدای جنگ تحمیلی رمضان در آذربایجان شرقی تا امروز دوشنبه ۱۷ فروردین، به ۱۸۷ نفر (بدون تغییر نسبت به دیروز) و مجموع مجروحین به ۱۴۷۹ نفر رسید که تنها ۱۰ درصد این عزیزان در مراکز درمانی بستری هستند.

همچنین به اطلاع شهروندان عزیز می رساند، برنامه‌ریزی‌های لازم برای پایدار نگه داشتن زیرساخت‌های حیاتی در استان اعم از آب، برق، گاز و... انجام شده و مردم از این بابت نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.