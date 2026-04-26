به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا امیری ضمن تبریک هفتم اردیبهشت ماه روز ملی ایمنی حمل‌ونقل با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایمنی در میان کاربران جاده‌ای اظهار کرد: به مناسبت روز ملی ایمنی حمل‌ونقل، برنامه‌های متنوعی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، پلیس راه و فعالان حوزه حمل‌ونقل در سطح استان فارس اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: در این روز همچنین تیم‌های کنترل و نظارت با لباس فرم در پاسگاه‌های پلیس راه مستقر شده و بر عملکرد ناوگان حمل‌ و نقل عمومی نظارت خواهند داشت و طرح‌های مشترک کنترل جاده‌ای با همکاری پلیس راه به صورت دروازه‌ای در مبادی اجرا می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای فارس در ادامه با اشاره به نقش مهم بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان در تأمین نیازهای اساسی کشور افزود: در شرایط حساس جنگی، ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای فارس با تلاش شبانه‌روزی رانندگان و فعالان این حوزه، نقش مؤثری در حمل و جابجایی کالاهای اساسی و تأمین به‌موقع مایحتاج مردم ایفا کرده و این تلاش‌ها موجب حفظ آرامش بازار و اطمینان خاطر شهروندان شده است.

امیری گفت: مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان فارس در کنار سایر دستگاه‌ها با بسیج ظرفیت‌های موجود، برای تداوم جریان حمل کالا و پایداری خدمات حمل‌ونقل جاده‌ای در استان به صورت مستمر در حال فعالیت است.

وی ادامه داد: گشت‌های راهداری در محورهای استان و مبادی ورودی شهرستان‌ها با چراغ گردان روشن مستقر خواهند شد و با هماهنگی پلیس راه استان از ظرفیت ناوگان آن یگان برای حضور گسترده‌تر در محورهای مواصلاتی استفاده می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای فارس با اشاره به برنامه‌های اطلاع‌رسانی و فرهنگی افزود: ارسال پیامک آموزشی برای رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی، پخش محتوای ایمنی در رسانه‌های استانی و فضای مجازی، تهیه ویژه‌برنامه در صدا و سیما و نصب بنرهای اطلاع‌رسانی در راهدارخانه‌ها، پایانه‌ها و پاسگاه‌های پلیس راه از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده است.

امیری همچنین از اجرای برنامه‌های آموزشی و اجتماعی خبر داد و گفت: اجرای طرح موتورسواران ایمن در کارگاه‌های حاشیه راه، پیاده‌روی خانوادگی با موضوع جابجایی ایمن و پاک، اطلاع‌رسانی از تریبون نماز جمعه و مساجد، برگزاری مسابقه ایمنی برای دانش‌آموزان مدارس حاشیه راه در سامانه شاد و اجرای طرح‌های ارتقای ایمنی برای کاربران آسیب‌پذیر جاده‌ای در این روز انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: برگزاری مانور «روز بدون حادثه» با حضور دستگاه‌های امدادی، اجرای مانور نقطه صفر امداد و نجات جاده‌ای، ملاقات با مجروحان و بازماندگان سوانح رانندگی و استفاده از ظرفیت سمن‌ها و داوطلبان برای آگاه‌سازی عمومی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این مناسبت است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ و نقل جاده‌ای فارس تأکید کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها ارتقای فرهنگ ایمنی، افزایش توجه کاربران جاده‌ای به عوامل خطر و کاهش حوادث رانندگی در محورهای استان فارس است که امیدواریم با اشاعه فرهنگ صحیح ایمنی و ترافیک گامی در راستای ارتقای کیفیت ایمنی کاربران جاده ای باشیم.