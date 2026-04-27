به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری عصر دوشنبه در دیدار با نمایندگان صنف کارگری و کارگران نمونه شهرستان رشت که به مناسبت هفته کار و کارگر برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و بهویژه شهدای عرصه کار و کارگری، اظهار کرد: این نشست فرصتی برای گفتوگو و همافزایی میان دولت و جامعه کارگری است و میتواند به تقویت مسیر تعامل در حوزه تولید و اشتغال کمک کند.
وی با بیان اینکه کارگران ستون اصلی اقتصاد هر جامعهای محسوب میشوند، افزود: اگر امروز چرخه تولید و خدمات در کشور فعال است، به پشتوانه تلاش و توانمندی همین قشر است و بدون حضور کارگران، بخش مهمی از فعالیتهای اقتصادی دچار وقفه خواهد شد.
میرغضنفری با اشاره به شرایط خاص کشور در «جنگ رمضان» و ضرورت انسجام و همدلی عمومی تأکید کرد: در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری لازم است همه ارکان مرتبط با حوزه تولید، از جمله دستگاههای اجرایی و جامعه کارفرمایی، با درک صحیح از شرایط موجود در کنار کارگران قرار بگیرند تا روند فعالیت واحدهای تولیدی با ثبات ادامه پیدا کند و از بروز اختلال در چرخه اشتغال و معیشت نیروهای کار جلوگیری شود.
وی همچنین با اشاره به وجود دیدگاههای مختلف در خصوص نحوه مواجهه با شرایط کشور از جمله موضوعات مرتبط با جنگ، صلح یا مذاکره تصریح کرد: آنچه به عنوان مسیر اصلی در نظام جمهوری اسلامی مطرح است، تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری بوده و همه دستگاهها و جریانها باید در همین چارچوب حرکت کنند.
فرماندار رشت با بیان اینکه در شرایط اقتصادی ناشی از وضعیت جنگی، حفظ تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای صنعتی اهمیت ویژهای دارد، گفت: تصمیمگیریها باید به گونهای باشد که ضمن مدیریت شرایط، از تعطیلی کارگاهها و آسیب به اشتغال جلوگیری شود و چرخه اقتصادی کشور با کمترین وقفه ادامه یابد.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات حمایتی در حوزه تولید افزود: در سال گذشته از محل اعتبارات کمیته برنامهریزی شهرستان، ۷۵۰ میلیارد ریال برای تقویت زیرساختهای شهرکهای صنعتی اختصاص یافته که در راستای حمایت از تولید و اشتغال انجام شده است.
فرماندار رشت در پایان با تأکید بر اینکه عبور از شرایط فعلی تنها با همدلی و انسجام امکانپذیر است، خاطرنشان کرد: با همراهی همه اقشار بهویژه جامعه کارگری میتوان مسیر توسعه و پیشرفت کشور را با قدرت ادامه داد.
در پایان این مراسم نیز به مناسبت هفته کار و کارگر از جمعی از کارگران نمونه شهرستان رشت تجلیل بهعمل آمد.
