فرماندار رشت: حمایت از تولید نباید به حضور میدانی محدود شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری عصر چهارشنبه در نشست رفع موانع تولید با اشاره به اینکه بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی به‌ویژه در شرایط جنگی از اولویت‌های برنامه‌ای فرمانداری است، اظهار کرد: این بازدیدها زمانی اثربخش خواهند بود که با برگزاری جلسات پیگیری و اتخاذ تصمیمات عملی، به رفع واقعی مشکلات منجر شوند.

فرماندار رشت با تأکید بر اینکه حمایت از تولید نباید صرفاً در حد حضور میدانی باقی بماند، افزود: هدف از این بازدیدها، شناسایی دقیق موانع و پیگیری مستمر تا حصول نتیجه است.

حفظ اشتغال کارگران از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان

میرغضنفری با اشاره به شرایط خاص کشور ادامه داد: در وضعیت جنگی، همه دستگاه‌ها باید با انسجام و هماهنگی در مسیر تقویت تولید ملی حرکت کنند و اجازه ندهند روند تولید دچار وقفه شود.

وی با بیان اینکه حفظ اشتغال کارگران از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان است، تصریح کرد: باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که هیچ واحد تولیدی با خطر تعطیلی یا تعدیل نیرو مواجه نشود، چرا که پیامدهای اجتماعی بیکاری به مراتب سنگین‌تر از چالش‌های اقتصادی است.

همراهی باید دوطرفه باشد

فرماندار رشت گفت: دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان موظفند در چارچوب قانون، نهایت همکاری را با واحدهای تولیدی داشته باشند تا زمینه رفع موانع فراهم شود.

میرغضنفری همچنین بر لزوم پایبندی واحدهای تولیدی به تعهدات خود تأکید کرد و افزود: این همراهی باید دوطرفه باشد؛ همان‌گونه که دستگاه‌ها در کنار تولیدکنندگان قرار می‌گیرند، واحدهای تولیدی نیز باید به الزامات قانونی و تعهدات خود پایبند باشند تا فرآیند حل مشکلات تسهیل شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تحقق اهداف اقتصادی و شعار سال در گرو هم‌افزایی، تعامل و پیگیری مستمر است و با استمرار این روند، می‌توان به رفع عملی موانع تولید و تقویت اقتصاد شهرستان دست یافت.