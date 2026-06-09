فرماندار رشت: نگاه دولت به جامعه کارگری حمایتی و همراهانه است

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری عصر سهشنبه در آیین یادبود حلقههای مؤثر خانه کارگر تشکیلات گیلان اظهار کرد: پایههای هر حاکمیت و دولتی بر اساس تلاش و مجاهدت مجموعه کارگری بنا نهاده شده است.
وی با استناد به حدیث «مزد کارگر را پیش از آنکه عرقش خشک شود پرداخت کنید» افزود: این منزلت و اعتبار ویژه قشر کارگر در فرهنگ اسلامی را نشان میدهد.
فرماندار رشت، جامعه کارگری را از ارکان اصلی تولید و پویایی اقتصادی کشور خواند و بر حمایت ویژه از آنان تأکید کرد.
میرغضنفری با اشاره به پیام رئیسجمهور به مناسبت روز کار و کارگر گفت: ایشان در پیام خود به تجربه شخصی حضور در فضای کارگری در دوران نوجوانی اشاره کردهاند که نشاندهنده درک دولت از مسائل این جامعه است.
وی افزود: دولت در چارچوب قانون در حوزه معیشت و رفع نیازهای خانوادههای کارگری پای کار است.
فرماندار رشت با اشاره به اقدامات دولت وفاق در استان گفت: در بیش از یک سال گذشته، با هدایت استاندار گیلان در مجموعههای کارگری حضور یافته و پیگیر حقوق قانونی کارگران بودهایم.
میرغضنفری با اذعان به وجود مشکلات و محدودیتها، نگاه دولت را ایجابی، حمایتی و همراهانه توصیف کرد و افزود: رابطه دولت با جامعه کارگری مانند پدری است که سرپرستی خانوادهای پرجمعیت را بر عهده دارد؛ گاهی محدودیت منابع، پاسخگویی کامل به همه نیازها را دشوار میکند.
وی در پایان از تمامی فعالان و تلاشگران حوزه کار و کارگری قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود با همدلی بیشتر، زمینه رفع مشکلات این قشر زحمتکش فراهم شود.
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