به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر یکشنبه بمناسبت هفته ارتباطات و روابط عمومی، با حضور در ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان، با مدیرکل و کارکنان این مجموعه دیدار و گفتگو کرد.
فرماندار رشت در این دیدار ضمن تبریک هفته ارتباطات، از تلاش فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات قدردانی کرد و این بخش را از ارکان اصلی توسعه و تسهیل امور جامعه در دنیای امروز دانست.
وی با اشاره به نقش گسترده خدمات دیجیتال در زندگی مردم، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی، خدمات اداری و ارتباطات روزمره شهروندان بر بستر اینترنت انجام میشود و تقویت زیرساختهای ارتباطی نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمترسانی دارد.
افتتاح چند پروژه ارتباطی در رشت و بخشهای تابعه
فرماندار رشت با بیان اینکه پروژه فیبر نوری شهر لولمان با اعتباری بیش از ۲۴ میلیارد تومان و پروژههای ارتباطی روستاهای مژده و ویشکاسوقه هر کدام با اعتباری بیش از ۷ میلیارد تومان از پروژههای در دست اجرا در شهرستان است افزود: این طرحها در هفته جاری تکمیل و در اختیار مردم قرار میگیرد.
وی اجرای پروژههای فیبر نوری را از طرحهای مهم و هزینهبر حوزه ارتباطات دانست و تصریح کرد: دولت چهاردهم با نگاه توسعهمحور، حمایت از این پروژهها را در دستور کار قرار داده است.
تأکید بر مدیریت هوشمندانه حوزه ارتباطات
میرغضنفری با اشاره به ضرورت توجه همزمان به ملاحظات امنیتی و نیازهای روزمره مردم خاطرنشان کرد: امروز بخش زیادی از کسبوکارها و خدمات عمومی به اینترنت وابسته است و باید تصمیماتی اتخاذ شود که ضمن حفظ امنیت و آرامش جامعه، روند فعالیت مردم دچار اختلال نشود.
در پایان این دیدار، میرغضنفری با حضور در جمع کارکنان ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان، هفته ارتباطات را تبریک گفت و از خدمات این مجموعه قدردانی کرد.
نظر شما