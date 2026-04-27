ابوالقاسم قادری در گفت وگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح احیا و بهسازی آبراه و پل تاریخی «خشته‌نو» در روستای مرمت از توابع بخش کلیجان‌رستاق شهرستان ساری خبر داد و اظهار کرد: این اقدام در پی بازدید میدانی و دستور فرماندار مرکز استان انجام شده است.

وی افزود: با تشکیل کمیته‌ای متشکل از بخشداری کلیجان‌رستاق، شورای اسلامی و دهیاری روستای مرمت و همچنین دستگاه‌هایی نظیر راهداری، آب و میراث فرهنگی، برنامه‌ریزی لازم برای ساماندهی این اثر تاریخی صورت گرفت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ساری ادامه داد: پس از برگزاری جلسات و هماهنگی‌های لازم، اقدامات اولیه شامل پاکسازی محیط اطراف، استقرار دیوار بتنی و کاشت نهال در محدوده پل انجام شده است.

قادری با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری منطقه گفت: روستای مرمت و بخش کلیجان‌رستاق از مناطق مستعد در حوزه گردشگری شهرستان ساری به شمار می‌روند که با حمایت مسئولان و همکاری دستگاه‌های اجرایی، این ظرفیت‌ها می‌تواند به‌صورت عملیاتی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی در پایان با بیان اینکه پل «خشته‌نو» دارای قدمتی بیش از ۲۰۰ سال است، خاطرنشان کرد: این اثر با شماره ۳۱۲۰۹ در فهرست آثار ملی ثبت شده و دارای ۶۵ متر طول، ۳.۵ متر عرض و پنج متر ارتفاع است.