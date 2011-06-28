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۷ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۶

بافت تاریخی روستای شمسی در صدوق مرمت شد

بافت تاریخی روستای شمسی در صدوق مرمت شد

یزد - خبرگزاری مهر: مسئول نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان صدوق از مرمت و بازسازی بافت تاریخی روستای شمسی رستاق در شهرستان صدوق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد توکلیان اظهار داشت: بافت روستای شمسی رستاق شهرستان صدوق مرمت و بازسازی می ‌شود.

وی افزود: روستای شمسی رستاق از جمله روستاهای دارای بافت ارزشمند خشت و گلی است و این بافت در ضلع غربی و انتهای روستا واقع شده است.

توکلیان از جمله عملیات مرمتی این روستا را کف‌سازی، مرمت بدنه‌ها با کاهگل به صورت ته‌کش و روکش، ازاره پای دیوار، شرفی، دیوارچینی، ایجاد فضای سبز در ابتدای بافت و ... برشمرد.

وی با بیان اینکه در تقسیمات کشوری و از نظر رسمی در سال 1312 بخش رستاق به عنوان یکی از بخشهای یازده ‌گانه شهرستان یزد به تصویب رسید، افزود: نام رستاق از قدیمی ‌ترین کتب تاریخی یزد تا جدیدترین آن با حوزه‌ های جغرافیایی متفاوت به چشم می‌خورد و در دشت یزد - اردکان در امتداد جاده اصلی قرار گرفته است.

توکلیان افزود: رستاق شامل روستاهای جهان‌ آباد، شمسی، ابراهیم ‌آباد، عزآباد، حاجی‌آباد، جمال ‌آباد، شرف ‌آباد، صدرآباد، جلال ‌آباد (دزک)، مهدی ‌آباد، همت ‌آباد، اسلام‌ آباد، بندرآباد، علی‌ آباد، حجت ‌آباد علیا‌، حسن ‌آباد، حسین ‌آباد و چرخاب است.

وی با اشاره به اینکه روستای شمسی رستاق از جمله روستاهای هدف گردشگری است، بیان داشت: این روستا چند اثر تاریخی و ثبتی دوره قاجار را در خود جای داده است که از آن جمله می ‌توان به مسجد و آب ‌انبار تقی، مسجد حاجی میراب، مجموعه حاج حسن صفی، خانه محمد کلانتر، حمام ملانوره، آب‌انبار قلعه و خانه آیت ‌الله حیدری، ساباط و ... اشاره کرد.

کد مطلب 1346391

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